“Çürük Raporu” çetesine operasyon… 45 bin liraya rapor aldırmışlar

Örgüt üyelerinin, asker kaçaklarının sağlık kurulunda "Çürük" olarak değerlendirilmeleri için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri, suçta işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları, bu yöntemle toplam 21 suç eyleminin faili oldukları, yedi asker kaçağına çürük raporu ayarladıkları ve iki kişiye de sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları saptandı.