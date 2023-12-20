“Çürük Raporu” çetesine operasyon… 45 bin liraya rapor aldırmışlar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak" suçlarına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.
İki ayrı özel hastanede "Yoğun Bakım Sorumlusu" olarak çalışan bir kişinin örgüt lideri olduğu ve aralarında hemşire, hastane yöneticisi örgüt üyelerinin de yer aldığı kriminal örgütün, askerlik vazifesinden hileli yöntemlerle kurtulmak isteyen asker kaçaklarına 45 bin lira karşılığında usulsüz "Çürük Raporu" aldırdığı belirlendi.
Örgüt üyelerinin, asker kaçaklarının sağlık kurulunda "Çürük" olarak değerlendirilmeleri için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri, suçta işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları, bu yöntemle toplam 21 suç eyleminin faili oldukları, yedi asker kaçağına çürük raporu ayarladıkları ve iki kişiye de sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları saptandı.
1'i yurt dışında olan, aralarında çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarının da yer aldığı toplam 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınma belge ele geçirildi. Firar olan üç şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının halen devam ettiği vurgulandı.