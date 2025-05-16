ÇÜ’ye “Spor Dostu Kampüs” ödülü

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, rektörler ve çok sayıda davetli katıldı. "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazanan üniversitelerin rektör ve rektör vekillerine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından belgeleri takdim edildi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş dünyanın en güzel kampüslerinden biri olan Çukurova Üniversitesi kampüsünün doğayla iç içe olduğunu ifade ederek, "Üniversitemizin bilim, sanat ve sporda daha da aktif olması için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımız tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliğiyle birçok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Üniversitemiz adına çok güzel bir hediye aldık" dedi.