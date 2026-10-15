Cüzdanınızı sıkı tutun! Merkür retrosu o burçların para sınavını başlatıyor: Kim kazanacak, kim sınanacak?

Merkür retrosu nedir, paraya nasıl etki eder?

Merkür retrosu, Dünya'dan bakıldığında Merkür'ün gökyüzünde geriye doğru gidiyormuş gibi görünmesi demek. Gerçekte bir geri gidiş yok; bu, iki gezegenin yörüngelerindeki hız farkından doğan bir görüntü. Ancak astrolojide bu dönem; iletişim kopuklukları, teknik aksaklıklar, gecikmeler ve yanlış anlaşılmalarla ilişkilendiriliyor.

Paraya gelince yorum şöyle: Merkür; sözleşmeleri, evrakları, banka işlemlerini, alışverişi ve pazarlığı temsil ediyor. Retro döneminde bu alanlarda hata payı artıyor, eski borçlar, unutulmuş abonelikler ve ertelenen ödemeler yeniden karşımıza çıkabiliyor. Astrologlar bu yüzden dönemi "yeni başlangıç" değil, "gözden geçirme" zamanı olarak tanımlıyor.

Bu retro, para ve ortak kaynaklarla ilişkilendirilen Akrep burcunun temalarına da dokunuyor. Yani konu yalnızca cüzdanınızdaki nakit değil; kredi, borç, ortaklık, vergi ve miras gibi başlıklar da masaya yatabilir.