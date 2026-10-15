Cüzdanınızı sıkı tutun! Merkür retrosu o burçların para sınavını başlatıyor: Kim kazanacak, kim sınanacak?

24 Ekim'de başlayacak Merkür retrosu, 13 Kasım'a kadar ödemelerden sözleşmelere, yatırımlardan alışverişe kadar para trafiğini sarsabilir. Astrologlara göre bazı burçlar bu dönemde fırsat yakalayacak, bazıları ise acele kararların bedelini ödeyebilir.Bu yılın son Merkür retrosu 24 Ekim'de başlıyor ve 13 Kasım'a kadar sürüyor. Üç haftalık bu süreçte hesap kitap yapanlar, kayıtlarını düzenli tutanlar ve ani kararlardan uzak duranlar öne çıkarken, "nasıl olsa hallederim" diyenler için sürpriz harcamalar ve gecikmeler gündeme gelebilir. İşte burç burç, paradaki muhtemel tablo.
Merkür retrosu, Dünya'dan bakıldığında Merkür'ün gökyüzünde geriye doğru gidiyormuş gibi görünmesi demek. Gerçekte bir geri gidiş yok; bu, iki gezegenin yörüngelerindeki hız farkından doğan bir görüntü. Ancak astrolojide bu dönem; iletişim kopuklukları, teknik aksaklıklar, gecikmeler ve yanlış anlaşılmalarla ilişkilendiriliyor.
Paraya gelince yorum şöyle: Merkür; sözleşmeleri, evrakları, banka işlemlerini, alışverişi ve pazarlığı temsil ediyor. Retro döneminde bu alanlarda hata payı artıyor, eski borçlar, unutulmuş abonelikler ve ertelenen ödemeler yeniden karşımıza çıkabiliyor. Astrologlar bu yüzden dönemi "yeni başlangıç" değil, "gözden geçirme" zamanı olarak tanımlıyor.
Bu retro, para ve ortak kaynaklarla ilişkilendirilen Akrep burcunun temalarına da dokunuyor. Yani konu yalnızca cüzdanınızdaki nakit değil; kredi, borç, ortaklık, vergi ve miras gibi başlıklar da masaya yatabilir.
Burçlara geçmeden önce astrologların genel olarak sıraladığı birkaç temel kuralı hatırlatalım. Büyük alımları, özellikle elektronik cihaz, araç ve ev gibi yüksek bedelli kalemleri mümkünse ertelemek öneriliyor. Sözleşmeleri imzalamadan önce her maddeyi iki kez okumak, mümkünse bir uzmana danıştırmak da listenin başında yer alıyor.
Ödeme yaparken IBAN ve tutarı bir kez daha kontrol etmek, otomatik ödemeleri ve abonelikleri gözden geçirmek, önemli dosyaları yedeklemek dönemin pratik tavsiyeleri arasında. Yeni bir yatırıma girmek yerine mevcut portföyü, bütçeyi ve borç planını gözden geçirmek ise "retro dostu" bir strateji olarak görülüyor.
Paraya doğal bir saygısı olan Boğa burcu, bu dönemde disiplinini korursa avantajlı çıkabilir. Astrologlara göre Boğalar, retro boyunca eski birikimlerini ve unutulmuş alacaklarını toparlayabilir. Geçmişte verdiğiniz bir borç geri dönebilir ya da yarım kalmış bir ödeme sonuçlanabilir.
Tek risk, konfor harcamaları. "Kendimi ödüllendireyim" diyerek yapılacak pahalı alışverişler kazancı eritebilir. Büyük kararlar yerine küçük ve istikrarlı adımlar Boğa'nın anahtarı.
Retronun para ve ortak kaynaklar temasına denk gelmesi, en çok Akrep burcunu ilgilendiriyor. Astrologlar, Akrep'lerin bu dönemde mali konularda derin bir temizlik yapacağını söylüyor. Borç yapılandırması, ortaklık hesaplarının netleşmesi ve gizli kalmış bir gelir kalemi gündeme gelebilir.
İçgüdüleri her zamankinden kuvvetli olan Akrep'ler, kime güvendiklerini daha iyi tartarsa kazançlı çıkıyor. Yeter ki öfkeyle ya da kırgınlıkla mali karar verilmesin.
Bütçe tabloları, uzun vadeli planlar ve tasarruf Oğlak'ın uzmanlık alanı. Merkür retrosu bu burç için bir engel değil, tam tersine yapılan işlerin gözden geçirilmesi için fırsat. Maaş artışı ya da terfi görüşmeleri gecikebilir, ancak yıl sonuna doğru sonuç vermesi bekleniyor.
Oğlaklar için önemli uyarı şu: Her şeyi tek başınıza omuzlamayın. Güvendiğiniz birinden alınacak bir görüş, olası bir hesap hatasını önleyebilir.
Aslan burcu için retro, geçmişten gelen bir iş fırsatının ya da eski bir müşterinin geri dönüşü anlamına gelebilir. Yarım bıraktığınız bir proje yeniden değer kazanabilir. Gösterişli harcamalar ise büyük risk: Çevrenize iyi görünmek adına yapılacak masraflar bütçeyi zorlayabilir.
Yönetici gezegeni Merkür olan İkizler, retronun etkisini en yoğun hisseden burçların başında geliyor. Yanlış anlaşılma, ödeme hatası, unutulan fatura ve plansız alışveriş bu dönemde İkizler'i yoracak başlıca riskler.
Astrologlar, İkizler'e "imzalamadan önce bekleyin" tavsiyesinde bulunuyor. Hızlı karar verme alışkanlığı bu dönemde pahalıya patlayabilir. Harcamalarınızı not almak ve ödemelerinizi takvime işlemek sizi koruyacak en basit yöntem.
Bir diğer Merkür yönetimindeki burç Başak da dönemden etkilenebilir. Detaylara hakim olan Başaklar, bu kez küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırma riskiyle karşı karşıya. Fatura, vergi ve sigorta gibi konularda yapılacak kontrol, yılın en önemli hamlelerinden biri olabilir.
Aşırı endişe de mali tabloyu bulandırabilir. Panikle satış ya da ani vazgeçişler yerine sakin bir analiz yapmak daha doğru bir yol olarak görülüyor.
Yay burcu "nasıl olsa bir şekilde olur" rahatlığıyla bilinir; retro döneminde bu tutum sınanıyor. Seyahat planları, rezervasyonlar ve eğitim harcamalarında aksaklık yaşanabilir. İptal koşullarını okumadan yapılan ödemeler iade sorunu doğurabilir.
Büyük bir risk alma isteği varsa, bunu retronun bitmesinden sonraya bırakmak astrologlara göre daha akıllıca. Yay'ın bu dönemdeki parolası: önce kontrol, sonra yolculuk.
Hızlı karar vermeyi seven Koç burcu, retro boyunca "hemen şimdi" düşüncesinden uzak durmalı. Aceleyle girilen ortaklıklar ve ani yatırım kararları beklenen sonucu vermeyebilir. Çalışma hayatında da ücret ve prim konularında gecikmeler görülebilir.
Koç'a öneri, enerjisini yeni bir şeye başlamak yerine eldeki işleri toparlamaya yönlendirmesi. Bu yaklaşım hem stresi azaltıyor hem de bütçeyi koruyor.
Yengeçler için tablo büyük ölçüde sakin; ancak aile ve ev kaynaklı masraflar öne çıkabilir. Evde yapılacak onarımlar, ailevi destekler ve duygusal alışverişler bütçeye yük bindirebilir. Sınır koymak bu dönemin anahtarı.
Terazi burcu için dönem, tereddüt ve erteleme ile geçebilir. Pazarlıklarda kararsızlık fırsat kaçırma hissi yaratsa da astrologlara göre bu bekleme aslında koruyucu. Retro biterken netleşen bir teklif daha sağlam bir zemine oturabilir.
Kova burcu için asıl risk teknoloji ve dijital işlemler. Uygulama hataları, bloke olan hesaplar ve gecikmiş transferler yaşanabilir. Şifreleri güncellemek, yedek almak ve ödemeleri son güne bırakmamak öneriliyor. Mali durum genel olarak dengede.
Balıklar sezgileriyle doğru kişileri ve fırsatları hissedebilir; ancak yazılı işlerde, yani sözleşme ve resmi evrakta dikkatli olmaları gerekiyor. Sözlü verilen vaatlere değil, yazılı güvenceye güvenmek bu dönemin kuralı. Yardım isteyen çevreye "hayır" demek de bütçeyi koruyabilir.