D sınıfı ehliyet, özünde otobüs kullanmak isteyen kimselerin alması gereken ehliyet türüdür. Otobüsler, normal otomobillere göre oldukça büyük ve kullanımı zor araçlar oldukları için, D sınıfı ehliyet almak bazı özel şartlara bağlanmıştır. Bu nedenle otobüs kullanmak ve D sınıfı ehliyet almak isteyenlerin bu ehliyet sınıfı ile ilgili detayları bilmesinde fayda vardır.

D SINIFI EHLİYET NEDİR?

D sınıfı ehliyet, otobüs ve minibüs kullanmak isteyen kişilerin alması gereken ehliyet türüdür. Bu ehliyet türünün içeriği sadece otobüslerde oluşmamakla birlikte, aslen otobüs kullanmak isteyenlerin D ehliyeti alması zorunludur. Zira sadece minibüs kullanacak kimselerin D1 sınıfı ehliyet alması yeterlidir. D sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

D sınıfı ehliyet almanın bazı koşulları bulunmaktadır. Bunlardan ilki deneyim ve tecrübeye sahip olmaktır. Bunun için D sınıfı ehliyet almak isteyen kimselerin öncelikle B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca D sınıfı ehliyete ilişkin diğer ehliyetlere kıyasla daha sıkı bir yaş sınırı bulunmaktadır. D sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin 24 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

D SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

D sınıfı ehliyete sahip olan kişilere özel kullanılabilen araç otobüstür. Lakin D sınıfı ehliyet sadece otobüsü kapsamamaktadır. D sınıfı ehliyet ile; B, B1, D1, F ve M sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araçlar da kullanılabilmektedir. Yani D sınıfı ehliyete sahip insanlar şu araçları kullanabilir:

Otobüs,

Minibüs,

Otomobil,

Traktör,

Motor bisiklet,

Kamyonet.

D SINIFI EHLİYET E SINIFINI KAPSAR MI?

D sınıfı ehliyet ile merak edilen bir diğer soru ise E sınıfı ehliyeti kapsayıp kapsamadığıdır. E sınıfı ehliyet tır kullanma ehliyetidir. 2016 yılından sonra D sınıfı ehliyet alanlar kişiler tır kullanamaz. yani 2016 yılından sonra D sınıfı ehliyet, E sınıfı ehliyeti kapamamaktadır.

D SINIFI EHLİYET ALMA ŞARTLARI

D sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

24 yaşını doldurmuş olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması.

D SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

D sınıfı ehliyet almak için öncelikle gerekli ehliyet sınavlarına girmek ve bunları başarı ile tamamlamak gerekmektedir. D sınıfı ehliyeti alabilmek için birtakım evraklara sahip olmak gerekmektedir. D sınıfı ehliyet için gerekli evraklar şunlardır:

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Kan grubu kartı,

Öğrenim durumunu gösterir belge,

Adli sicil kaydı.

D SINIFI EHLİYET FİYATLARI

D sınıfı ehliyete almak için sürücü kursuna kaydolmak gerekmektedir. Sürücü kursu fiyatları farklılık göstermekle birlikte, ortalama olarak D sınıfı ehliyeti sürücü kursu fiyatları 2021 yılı için 2.390 TL civarındadır. D sınıfı ehliyet almak için ise ayrıca birtakım harçların yatırılması gerekmektedir. D sınıfı ehliyet harç ücretleri toplamda 1.638,4 TL tutmaktadır.