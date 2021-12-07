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Giriş Tarihi: 7.12.2021 14:56 Son Güncelleme: 7.12.2021 14:57

D Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? D Sınıfı Ehliyet Nedir? Fiyatları, Yaş Sınırı ve Şartları

D Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? D Sınıfı Ehliyet Nedir? Fiyatları, Yaş Sınırı ve Şartları

D sınıfı ehliyet, yeni ehliyet türlerinde biri olarak karşımıza çıkmaktadır. D sınıfı ehliyet; DE, D1 ve D1E sınıfı ehliyet ile karıştırılsa da, D sınıfı ehliyet hepsinden farklıdır. Aslen D sınıfı ehliyet otobüs kullanmak için edinilmesi gereken ehliyet türüdür. Lakin D sınıfı ehliyet sadece otobüsleri kapsamamaktadır. Peki D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? D sınıfı ehliyet nedir? Fiyatları, yaş sınırı ve şartları ile birlikte D sınıfı ehliyete dair merak edilen her şey aşağıda!

D sınıfı ehliyet, özünde otobüs kullanmak isteyen kimselerin alması gereken ehliyet türüdür. Otobüsler, normal otomobillere göre oldukça büyük ve kullanımı zor araçlar oldukları için, D sınıfı ehliyet almak bazı özel şartlara bağlanmıştır. Bu nedenle otobüs kullanmak ve D sınıfı ehliyet almak isteyenlerin bu ehliyet sınıfı ile ilgili detayları bilmesinde fayda vardır.

D SINIFI EHLİYET NEDİR?

D sınıfı ehliyet, otobüs ve minibüs kullanmak isteyen kişilerin alması gereken ehliyet türüdür. Bu ehliyet türünün içeriği sadece otobüslerde oluşmamakla birlikte, aslen otobüs kullanmak isteyenlerin D ehliyeti alması zorunludur. Zira sadece minibüs kullanacak kimselerin D1 sınıfı ehliyet alması yeterlidir. D sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

D sınıfı ehliyet almanın bazı koşulları bulunmaktadır. Bunlardan ilki deneyim ve tecrübeye sahip olmaktır. Bunun için D sınıfı ehliyet almak isteyen kimselerin öncelikle B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca D sınıfı ehliyete ilişkin diğer ehliyetlere kıyasla daha sıkı bir yaş sınırı bulunmaktadır. D sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin 24 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

D SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

D sınıfı ehliyete sahip olan kişilere özel kullanılabilen araç otobüstür. Lakin D sınıfı ehliyet sadece otobüsü kapsamamaktadır. D sınıfı ehliyet ile; B, B1, D1, F ve M sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araçlar da kullanılabilmektedir. Yani D sınıfı ehliyete sahip insanlar şu araçları kullanabilir:

  • Otobüs,
  • Minibüs,
  • Otomobil,
  • Traktör,
  • Motor bisiklet,
  • Kamyonet.

D SINIFI EHLİYET E SINIFINI KAPSAR MI?

D sınıfı ehliyet ile merak edilen bir diğer soru ise E sınıfı ehliyeti kapsayıp kapsamadığıdır. E sınıfı ehliyet tır kullanma ehliyetidir. 2016 yılından sonra D sınıfı ehliyet alanlar kişiler tır kullanamaz. yani 2016 yılından sonra D sınıfı ehliyet, E sınıfı ehliyeti kapamamaktadır.

D SINIFI EHLİYET ALMA ŞARTLARI

D sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

  • 24 yaşını doldurmuş olmak,
  • B sınıfı ehliyete sahip olmak,
  • Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,
  • Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,
  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması.

D SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

D sınıfı ehliyet almak için öncelikle gerekli ehliyet sınavlarına girmek ve bunları başarı ile tamamlamak gerekmektedir. D sınıfı ehliyeti alabilmek için birtakım evraklara sahip olmak gerekmektedir. D sınıfı ehliyet için gerekli evraklar şunlardır:

  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • "Sürücü olur" isimli sağlık raporu,
  • Kan grubu kartı,
  • Öğrenim durumunu gösterir belge,
  • Adli sicil kaydı.

D SINIFI EHLİYET FİYATLARI

D sınıfı ehliyete almak için sürücü kursuna kaydolmak gerekmektedir. Sürücü kursu fiyatları farklılık göstermekle birlikte, ortalama olarak D sınıfı ehliyeti sürücü kursu fiyatları 2021 yılı için 2.390 TL civarındadır. D sınıfı ehliyet almak için ise ayrıca birtakım harçların yatırılması gerekmektedir. D sınıfı ehliyet harç ücretleri toplamda 1.638,4 TL tutmaktadır.

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D Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? D Sınıfı Ehliyet Nedir? Fiyatları, Yaş Sınırı ve Şartları
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