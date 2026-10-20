Dağı delip çöle su taşıdılar! 19,3 kilometrelik tünelin sırrı

Projenin önündeki en büyük engel: Barajda biriken tortular

Projede suyun dağların altından geçirilmesi kadar, bu suyun düzenli biçimde depolanması ve aktarılması da önem taşıyor. Sistemin önemli parçalarından biri olan Limón Barajı, Huancabamba Nehri'nin sularını düzenleyerek tünele yönlendiriyor.

Ancak nehirlerin taşıdığı kum, çamur ve diğer tortular zamanla baraj gölünde birikiyor. Bu birikim, suyun depolanabildiği kullanılabilir alanı azaltabiliyor ve aktarım sisteminin işletilmesini zorlaştırabiliyor.