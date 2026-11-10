Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

Niğde'nin zorlu yamaçlarında yetişen ve faydaları saymakla bitmeyen o gizemli meyve meğer alıçmış! Yöre halkı bu mucizeyi sadece taze tüketmekle kalmıyor, şifa niyetine sepet sepet toplayıp bambaşka lezzetlere dönüştürüyor.
Ancak alıcın tek marifeti sirkesi değil. Bölge sakinlerinden Merve Tekeli, dağ tepe demeden topladığı bu şifalı meyveleri, çocukları için çok sevdikleri bambaşka bir lezzete dönüştürdüğünü söylüyor.
Peki bu nefis meyve suyu nasıl hazırlanıyor? Merve Tekeli, özenle topladığı alıçları önce saatlerce kaynattığını, ardından tel süzgeçten geçirerek o mayhoş ve saf özünü ortaya çıkardığını anlatıyor.
Bu lezzetin en can alıcı noktası ise doğallığı. Kaynatılıp süzülen alıç suyunun içine bir gram bile şeker veya koruyucu katkı maddesi girmiyor. Meyvenin kendi doğal tadı, lezzetine lezzet katıyor.
İçine hiçbir yapay madde girmeyen bu doğal alıç suyu, özellikle soğuk kış günlerinde adeta ilaç niyetine içiliyor. Bağışıklığı öyle bir güçlendiriyor ki, çocukları hastalıklara karşı sımsıcak bir kalkan gibi koruyor.
Kendi elleriyle dağlardan topladıkları meyveleri çocukları için şifaya dönüştürmenin gururunu yaşayan Merve Tekeli, "Hem doğal hem bizim emeğimiz" diyerek bu işin arkasındaki büyük sevgi ve zahmeti özetliyor.
Kendine has o hafif mayhoş tadı ve ferahlatıcı etkisiyle doğal alıç suyu, market raflarındaki hazır içecekleri tahtından ediyor. Üstelik katkısız yapısıyla ebeveynlerin de içinin rahat etmesini sağlıyor.
İster salatalara şifa katan sirkesini kullanın, ister çocuklarınıza afiyetle içireceğiniz şekersiz suyunu yapın... Niğde dağlarından kopup gelen ve emekle hazırlanan bu alıç mucizesine mutfağınızda mutlaka yer açın!