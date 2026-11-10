Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

Niğde'nin dağlarında doğal olarak yetişen bu gizemli meyve, şimdilerde tüm Türkiye'nin mutfaklarına giriyor. Tek bir meyveden hem şifalı sirke hem de ferahlatıcı meyve suyu üretilmesi ise duyanları şaşırtıyor. Peki, yöre halkının vazgeçilmezi olan bu doğa harikası neye iyi geliyor?