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Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:39

Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

Niğde'nin dağlarından binbir emekle toplanan ve halk dilindeki adıyla dilden dile dolaşan bu gizemli meyve, mutfaklarımızın baş köşesine yerleşti. "Bakın sadece bir meyveden mutfaklarımıza neler giriyor" dedirten bu şifa deposu, sirkesiyle dertlere deva, suyuyla ferahlık oluyor.

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Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!
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Niğde'nin dağlarında doğal olarak yetişen bu gizemli meyve, şimdilerde tüm Türkiye'nin mutfaklarına giriyor. Tek bir meyveden hem şifalı sirke hem de ferahlatıcı meyve suyu üretilmesi ise duyanları şaşırtıyor. Peki, yöre halkının vazgeçilmezi olan bu doğa harikası neye iyi geliyor?

Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

Dağların saklı hazinesi: Karşınızda alıç!

Niğde'nin zorlu yamaçlarında yetişen ve faydaları saymakla bitmeyen o gizemli meyve meğer alıçmış! Yöre halkı bu mucizeyi sadece taze tüketmekle kalmıyor, şifa niyetine sepet sepet toplayıp bambaşka lezzetlere dönüştürüyor.

Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

Sirkesi mutfağın demirbaşı oldu!

Dağdan toplanan alıçların en bilindik hali şüphesiz sirkesi. Aylarca bekletilip fermente edilen doğal alıç sirkesi, keskin tadı ve damar açıcı kalp dostu özellikleriyle mutfakların baş köşesini çoktan aldı.

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Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

"Çocuklar bu tada bayılıyor!"

Ancak alıcın tek marifeti sirkesi değil. Bölge sakinlerinden Merve Tekeli, dağ tepe demeden topladığı bu şifalı meyveleri, çocukları için çok sevdikleri bambaşka bir lezzete dönüştürdüğünü söylüyor.

Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

Nasıl mı yapılıyor? İşte o doğal sır...

Peki bu nefis meyve suyu nasıl hazırlanıyor? Merve Tekeli, özenle topladığı alıçları önce saatlerce kaynattığını, ardından tel süzgeçten geçirerek o mayhoş ve saf özünü ortaya çıkardığını anlatıyor.

Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

Bu lezzetin en can alıcı noktası ise doğallığı. Kaynatılıp süzülen alıç suyunun içine bir gram bile şeker veya koruyucu katkı maddesi girmiyor. Meyvenin kendi doğal tadı, lezzetine lezzet katıyor.

Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

Kış hastalıklarına karşı etten duvar örüyor!

İçine hiçbir yapay madde girmeyen bu doğal alıç suyu, özellikle soğuk kış günlerinde adeta ilaç niyetine içiliyor. Bağışıklığı öyle bir güçlendiriyor ki, çocukları hastalıklara karşı sımsıcak bir kalkan gibi koruyor.

Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

"Hem doğal hem bizim emeğimiz..."

Kendi elleriyle dağlardan topladıkları meyveleri çocukları için şifaya dönüştürmenin gururunu yaşayan Merve Tekeli, "Hem doğal hem bizim emeğimiz" diyerek bu işin arkasındaki büyük sevgi ve zahmeti özetliyor.

Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

Kendine has o hafif mayhoş tadı ve ferahlatıcı etkisiyle doğal alıç suyu, market raflarındaki hazır içecekleri tahtından ediyor. Üstelik katkısız yapısıyla ebeveynlerin de içinin rahat etmesini sağlıyor.

Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!

Sizin mutfağınıza henüz girmedi mi?

İster salatalara şifa katan sirkesini kullanın, ister çocuklarınıza afiyetle içireceğiniz şekersiz suyunu yapın... Niğde dağlarından kopup gelen ve emekle hazırlanan bu alıç mucizesine mutfağınızda mutlaka yer açın!

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Dağlardan toplanan bu meyve sofralardan eksik olmuyor: Hem sirkesi hem suyu yapılıyor!
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