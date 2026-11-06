Dağın altından çöle su taşıdılar! 19,3 kilometrelik tünel görenleri şaşırtıyor

Çöl toprakları nasıl tarım alanına dönüştü?

Bölgedeki projenin temel amacı, su kaynaklarının yetersiz olduğu arazilere düzenli sulama imkanı sağlamak. Dağların öte tarafında bulunan suyun Olmos Vadisi'ne aktarılmasıyla tarımsal üretimin genişletilmesinin önü açıldı.

Peru'nun Olmos-Tinajones Özel Projesi (PEOT) tarafından açıklanan bilgilere göre, ilk aşamada toplam 43 bin 500 hektarlık alanın sulanması hedeflendi. Bu alanın 38 bin hektarını yeni tarım arazileri, 5 bin 500 hektarını ise eski Olmos Vadisi oluşturuyor.

Bölgede şeker kamışı, yaban mersini, avokado, kuşkonmaz, üzüm ve muz gibi ürünler yetiştiriliyor. Böylece suyun dağların altından taşınması, yalnızca tarım arazilerinin sulanmasını değil, tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerin gelişmesini de destekliyor.