Haberler Yaşam Haberleri Daha 17 21. Bölüm Fragmanı izle | 'Birini öldürdü ve unuttu!'
Giriş Tarihi: 12.10.2026 00:55 Son Güncelleme: 12.10.2026 01:08

Daha 17 21. Bölüm Fragmanı izle | "Birini öldürdü ve unuttu!"

Daha 17 dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler, fragmanda yer alan ayrıntıları merak etmeye başladı. İşte Daha 17 21. bölüm fragmanı ve yeni bölümden öne çıkan detaylar...

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Daha 17 21. Bölüm Fragmanı izle | Birini öldürdü ve unuttu!
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Daha 17 dizisinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni bölümden ipuçları sunan fragman, dizinin takipçilerini yaşanacak gelişmelere dair meraklandırdı.

DAHA 17 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/daha-17/fragmanlar

DAHA 17 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras, Teoman'ı geçmişin karanlığından kurtarmaya kararlıyken Akkaya villasına yapılan polis baskını bütün dengeleri değiştirir. Hakan ve Şebnem gözaltına alınırken Leyla ile Teoman evlerinden ve ailelerinden uzak kalır. Teoman devlet yurduna yerleştirilir. Şebnem'in isteğiyle kardeşini yalnız bırakmayan Aras, aynı çatı altında geçirdikleri iki günde ona hiç olmadığı kadar yaklaşır.

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Ancak Şebnem, ailesini kurtarmak için tehlikeli bir anlaşma yaparken Leyla'nın bastırılmış çocukluk anıları geri döner. Uğur'un izini süren Aras ile Serhat'ın öldüğü geceyi hatırlamaya başlayan Teoman, Akkayaların sakladığı gerçeğe yaklaşmaktadır.

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Daha 17 21. Bölüm Fragmanı izle | "Birini öldürdü ve unuttu!"
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