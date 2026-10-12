Daha 17 21. Bölüm Fragmanı izle | "Birini öldürdü ve unuttu!"

DAHA 17 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras, Teoman'ı geçmişin karanlığından kurtarmaya kararlıyken Akkaya villasına yapılan polis baskını bütün dengeleri değiştirir. Hakan ve Şebnem gözaltına alınırken Leyla ile Teoman evlerinden ve ailelerinden uzak kalır. Teoman devlet yurduna yerleştirilir. Şebnem'in isteğiyle kardeşini yalnız bırakmayan Aras, aynı çatı altında geçirdikleri iki günde ona hiç olmadığı kadar yaklaşır.