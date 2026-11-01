Daha 17 23. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 son bölüm izleme linki - 1 Kasım 2026

Pazar akşamları yayımlanan yapımda olaylar karmaşık bir hal alıyor. Denizdeki arama çalışmalarının ardından gelen acı haber tüm dengeleri sarsarken, Hakan'ın hamleleri aileyi büyük bir felakete sürüklüyor. Serhat cinayetindeki kritik delilin ortaya çıkması ise hesaplaşmanın seyrini tamamen değiştiriyor. Daha 17 son bölüm izle araştırmaları hız kazandı.
Kanal D ekranlarında her hafta pazar günleri yayımlanan dizinin yeni bölümünü canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
Kardeşini kaybeden Aras intikam için harekete geçerken Hakan, ailesini geri dönülmez bir hesaplaşmaya ve parçalanmaya sürükler.