Haberler Yaşam Haberleri Daha 17 23. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 son bölüm izleme linki - 1 Kasım 2026
Giriş Tarihi: 1.11.2026 19:25

Daha 17 23. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 son bölüm izleme linki - 1 Kasım 2026

Kanal D'nin dizisi Daha 17 23. bölüm ile ekranlarda. Teoman’ın kayboluşu ve Aras’ın intikam yemini yeni haftaya damga vuracak. Dizinin heyecan dolu sahnelerini kaçırmamak ve yayın saatinde canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler, Kanal D resmi internet sitesi ve yayın platformları üzerinden yeni bölümü sorguluyor.

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Daha 17 23. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 son bölüm izleme linki - 1 Kasım 2026
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Pazar akşamları yayımlanan yapımda olaylar karmaşık bir hal alıyor. Denizdeki arama çalışmalarının ardından gelen acı haber tüm dengeleri sarsarken, Hakan'ın hamleleri aileyi büyük bir felakete sürüklüyor. Serhat cinayetindeki kritik delilin ortaya çıkması ise hesaplaşmanın seyrini tamamen değiştiriyor. Daha 17 son bölüm izle araştırmaları hız kazandı.

DAHA 17 23. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında her hafta pazar günleri yayımlanan dizinin yeni bölümünü canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

DAHA 17 YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Aras denizden sağ çıkarken Teoman'dan haber alınamaz. Kıyıdaki umutlu bekleyiş acı bir haberle yıkıma dönüşür.

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Kardeşini kaybeden Aras intikam için harekete geçerken Hakan, ailesini geri dönülmez bir hesaplaşmaya ve parçalanmaya sürükler.

Özlem, Barış'ı Caner'in karanlık işlerinden kurtarmaya çalışır. Uğur'un sakladığı delil Serhat cinayetinin düğümünü çözmek üzereyken Aras'ı nasıl bir tuzak beklemektedir?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Daha 17 23. bölüm izle: Kanal D ile Daha 17 son bölüm izleme linki - 1 Kasım 2026
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