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Giriş Tarihi: 2.11.2026 00:11

Daha 17 24. bölüm fragmanı izle: “Birisi Bana Tuzak Kuruyor!”

Kanal D ekranlarının dizisi Daha 17 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Polis tarafından gözaltına alınan Aras firar ederken Serhat cinayetinin kendi üzerine yıkılmak istendiğini itiraf eder. Aras'ın "Birisi bana tuzak kuruyor" feryadı ve Hakan Akkaya ile büyük hesaplaşması yeni haftaya damga vuracak.

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Daha 17 24. bölüm fragmanı izle: Birisi Bana Tuzak Kuruyor!
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Daha 17 yeni bölüm fragmanı ile gerilimi tırmandırıyor. Hastaneden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Aras, masumiyetini kanıtlamak ve kardeşine kavuşmak için amansız bir mücadeleye girişiyor. Aras'ın firarı sonrası polis ekipleri alarma geçerken, Hakan Akkaya'ya yönelik intikam yemini dengeleri tamamen değiştiriyor.

DAHA 17 23. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında her hafta pazar günleri yayımlanan dizinin yeni bölümünü canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

DAHA 17 YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dizinin 24. bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=Pvb-2OVzdNU

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras denizden sağ çıkarken Teoman'dan haber alınamaz. Kıyıdaki umutlu bekleyiş acı bir haberle yıkıma dönüşür. Kardeşini kaybeden Aras intikam için harekete geçerken Hakan, ailesini geri dönülmez bir hesaplaşmaya ve parçalanmaya sürükler.

Özlem, Barış'ı Caner'in karanlık işlerinden kurtarmaya çalışır. Uğur'un sakladığı delil Serhat cinayetinin düğümünü çözmek üzereyken Aras'ı nasıl bir tuzak beklemektedir?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Daha 17 24. bölüm fragmanı izle: “Birisi Bana Tuzak Kuruyor!”
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