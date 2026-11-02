Daha 17 24. bölüm fragmanı izle: “Birisi Bana Tuzak Kuruyor!”

Daha 17 yeni bölüm fragmanı ile gerilimi tırmandırıyor. Hastaneden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Aras, masumiyetini kanıtlamak ve kardeşine kavuşmak için amansız bir mücadeleye girişiyor. Aras'ın firarı sonrası polis ekipleri alarma geçerken, Hakan Akkaya'ya yönelik intikam yemini dengeleri tamamen değiştiriyor.