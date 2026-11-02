Daha 17 24. bölüm fragmanı izle: “Birisi Bana Tuzak Kuruyor!”

Daha 17 yeni bölüm fragmanı ile gerilimi tırmandırıyor. Hastaneden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Aras, masumiyetini kanıtlamak ve kardeşine kavuşmak için amansız bir mücadeleye girişiyor. Aras'ın firarı sonrası polis ekipleri alarma geçerken, Hakan Akkaya'ya yönelik intikam yemini dengeleri tamamen değiştiriyor.
Kanal D ekranlarında her hafta pazar günleri yayımlanan dizinin yeni bölümünü canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
Dizinin 24. bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=Pvb-2OVzdNU
Aras denizden sağ çıkarken Teoman'dan haber alınamaz. Kıyıdaki umutlu bekleyiş acı bir haberle yıkıma dönüşür. Kardeşini kaybeden Aras intikam için harekete geçerken Hakan, ailesini geri dönülmez bir hesaplaşmaya ve parçalanmaya sürükler.