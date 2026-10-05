Daha 17 | 20.bölüm fragmanı yayında! Kanal D ile Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle

Daha 17'nin 20. bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Yeni tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere ilişkin ipuçlarını mercek altına aldı. Daha 17 20. bölüm fragmanı, yeni bölüm tarihi ve bölümde yaşanacak gelişmeler araştırılıyor.
Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Dizinin yeni bölüm fragmanı ise aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;
Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Aras, ormanın karanlığında yaşam mücadelesi verirken Teoman onu hayatta tutmak için çabalar. Ölümle burun buruna gelen iki kardeş arasındaki bağ, bütün çatışmalarına rağmen kendini hissettirir. Aras'tan gelecek haberi bekleyen Leyla ve Deniz korkuyla birbirlerine tutunur. Hakan, işlerin kontrolünden çıkması endişesiyle bir hamle yapması gerektiğinin farkındadır.
Kardeşine kavuşma umudundan vazgeçmeyen Aras, hastaneden çıkar çıkmaz, Serhat'ın öldüğü geceyi aydınlatacak izlerin peşine düşer. Ancak Aras'ın kendisinden ve ailesinden sakladıklarını öğrenmeye kararlı olan Teoman, ona bir oyun hazırlar. Teoman'ın oyunu, iki kardeşi geçmişin karanlığıyla yeniden yüz yüze getirecektir.