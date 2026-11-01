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Giriş Tarihi: 1.11.2026 12:27

Daha 17 yeni bölüm ne zaman, 23. bölüm bu akşam var mı yok mu? 1 Kasım Kanal D yayın akışı

Daha 17 yeni bölüm tarihi ve yayın saati, haftanın televizyon gündeminde öne çıkan konular arasında yer aldı. Bu hafta bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi üzerine gözler Kanal D'nin yayın akışına çevrildi. Dizinin takipçileri, merakla beklenen 23. bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Daha 17 yeni bölüm bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman?

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Daha 17 yeni bölüm ne zaman, 23. bölüm bu akşam var mı yok mu? 1 Kasım Kanal D yayın akışı
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Daha 17 yeni bölüm bu akşam var mı sorusu, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta televizyon ekranlarında pek çok yapımın yeni bölümünün yayınlanmaması, Kanal D izleyicilerinin de haftalık yayın akışını mercek altına almasına neden oldu. Dizinin 23. bölümünü bekleyen izleyiciler, yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yayın saatinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyor.

DAHA 17 YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, 23. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Daha 17 dizisinin 23. bölümü, 1 Kasım 2026 Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Kanal D'nin resmi programında yer alan bilgilere göre dizinin merakla beklenen yeni bölümü ekrana gelecek.

Böylece Aras ve ailesinin hikâyesini takip edenler, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri izleme fırsatı bulacak.

DAHA 17 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Daha 17'nin 23. bölümünde Aras ve ailesini zorlu gelişmeler bekliyor. Aras denizden sağ kurtulurken Teoman'dan haber alınamaması, kıyıdaki umutlu bekleyişi acı bir tabloya dönüştürüyor. Kardeşini kaybettiğini düşünen Aras, intikam için harekete geçerken Hakan da ailesini geri dönülmesi zor bir hesaplaşmanın içine sürüklüyor.

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Diğer tarafta Özlem, Barış'ı Caner'in karanlık işlerinden kurtarmaya çalışıyor. Uğur'un sakladığı delil ise Serhat cinayetinin çözülmesi için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Aras'ı bekleyen tuzağın nasıl sonuçlanacağı, yeni bölümün merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

16.30 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

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Daha 17 yeni bölüm ne zaman, 23. bölüm bu akşam var mı yok mu? 1 Kasım Kanal D yayın akışı
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