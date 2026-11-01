Daha 17 yeni bölüm ne zaman, 23. bölüm bu akşam var mı yok mu? 1 Kasım Kanal D yayın akışı

Daha 17 yeni bölüm bu akşam var mı sorusu, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta televizyon ekranlarında pek çok yapımın yeni bölümünün yayınlanmaması, Kanal D izleyicilerinin de haftalık yayın akışını mercek altına almasına neden oldu. Dizinin 23. bölümünü bekleyen izleyiciler, yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yayın saatinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyor.