Suya damlatacağınız bir çay kaşığı yetiyor da artıyor

Toz alma kovanıza veya sprey şişenize ılık su doldurun. İçine sadece ama sadece bir çay kaşığı kadar yumuşatıcı damlatın. Çok fazla koymanıza hiç gerek yok, aksi takdirde mobilyanın üzerinde mat ve yapışkan bir iz bırakabilir. Bize lazım olan sadece o hafif kayganlık hissi.