"Daha sabah sildim, bu toz ne ara geldi!" diye isyan ediyorsanız yalnız değilsiniz. Sadece ıslak bezle sildiğimizde tozlar aslında yok olmuyor, sadece yer değiştirip ilk fırsatta o eşyalara geri konuyor. Saatlerce yaptığınız temizliğin boşa gitmemesi için suya damlatacağınız ufacık bir malzeme yetiyor da artıyor bile.
Sabah bütün evi mis gibi yapıyorsunuz, camları açıp şöyle bir havalandırıyorsunuz ama o da ne? Güneş o siyah televizyon ünitesine vurduğu an, saatlerce uğraştığınız emeğin üzerinde uçuşan o tel tel tozları görüyorsunuz. Bu kısır döngü hepimizin en büyük sınavı.
Özellikle koyu renkli mobilyalarınız tozu adeta bir mıknatıs gibi geri çeker. Bunun asıl sebebi yüzeydeki statik elektriktir. Biz o elektriği kırmadan ne kadar inatla silersek silelim, o tozlar havadan süzülüp dönüp dolaşıp eşyaya yapışır.
Marketlerde "toz savar" diye satılan o pahalı sprey ürünlere bütçe ayırmanıza hiç gerek yok. Çözüm evde, çamaşır makinesinin hemen yanı başında duruyor: bildiğimiz sıvı çamaşır yumuşatıcısı. Evet, o mis gibi kokan sıvı, eşyalarınızdaki görünmez kalkanımız olacak.
Toz alma kovanıza veya sprey şişenize ılık su doldurun. İçine sadece ama sadece bir çay kaşığı kadar yumuşatıcı damlatın. Çok fazla koymanıza hiç gerek yok, aksi takdirde mobilyanın üzerinde mat ve yapışkan bir iz bırakabilir. Bize lazım olan sadece o hafif kayganlık hissi.
Yumuşatıcı, yapısı gereği mobilyalardaki o statik elektriği anında yok eder. Hazırladığınız bu suyla sildiğinizde, eşyanın üzerinde mikroskobik bir tabaka oluşur. Havada uçuşan inatçı tozlar o yüzeye tutunamaz, adeta kayıp gider.
Bu karışımı uygularken işin sırrı kullandığınız bezde bitiyor. Eski tişörtler veya suyu emmeyen bezler sıvıyı yüzeye eşit dağıtmaz. Kaliteli bir mikrofiber bezi bu suya batırıp iyice sıkın. Bez sadece nemli kalsın, sırılsıklam olmasın.
O çok sevdiğiniz ama silmekten bıktığınız siyah eşyaları, lake sehpaları ve hatta beyaz eşyaların dış yüzeylerini bu suyla bir kez silin. Sadece tozun tutunmasını engellemekle kalmıyor, çocukların bıraktığı o sinir bozucu parmak izlerini de anında yok ediyor.
Hazır suyunuz elinizin altındayken, evin en çok toz çeken ama silmesi en çok üşendiren yerlerine de el atın. Kapı pervazları ve süpürgelikleri bu karışımla sildiğinizde, haftalarca o köşelerde toz birikmediğini kendi gözlerinizle göreceksiniz.
Toz almak her gün yapılması gereken nankör bir eziyet olmaktan nihayet çıkıyor. Bu basit yöntemle mobilyalarınız günlerce pırıl pırıl kalırken, size de o mis gibi kokan evinizde arkanıza yaslanıp keyifle kahvenizi yudumlamak kalıyor.