Dahiliye Neye Bakar? Dahiliye Bölümü Nedir, İç Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

Dahiliye gibi hem detay isteyen hem de uzmanlık gerektiren bir bölümde doktora gitmeden önce hem şikayetimizi bilmeli hem de dahiliye bölümü nedir diye araştırma yapmalıyız. Hastalığın erken teşhis ve tedavisinde en önemli noktalardan biri de doğru doktor tercihidir. Dahiliye neye bakar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Dahiliye Bölümü Nedir?

İç hastalıklar yani dahiliye iç organlardaki sıkıntıların teşhis ve tedavi edildiği bir tıp birimidir. Hastalıkların hangi evrede olduğu, uygulanacak olan tedavi yöntemi ve kullanılacak ilaçları dahiliye bölümündeki uzman doktorlar belirler. Hastanelerin genel olarak en yoğun bölümlerinden biri olan iç hastalıkları geniş bir tıp alanını kapsadıkları için en çok başvurulan alanlardan biridir.

Dahiliye Hangi Hastalıklara Bakar?

Dahiliye ya da bilinen ismi ile iç hastalıkları neye bakar sorusu dahiliye ile ilgili en çok merak edilen noktalardan biridir. Aşağıda liste şeklinde dahiliyenin hangi hastalıklar ile ilgilendiğini sizin için hazırladık. İşte iç hastalıklarının alanına giren hastalıklar;