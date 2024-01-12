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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Dalları göğe uzanan bir çınar olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Rami Kışla Kütüphanesi’nde düzenlenen Valide Sultanlar Yazma Eser Sergisi açılış programına katıldı. Erdoğan, “Dalları göğe uzanan bir çınar olma hayalindeyiz” dedi

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Dalları göğe uzanan bir çınar olacağız
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Valide Sultanlar Yazma Eser Sergisi açılış programında konuşan Emine Erdoğan, "Horasan, Semerkand, Buhara, Bağdat, Şam, Tebriz gibi ilmin başkentleri, yüzlerce yıl nice alimi topraklarından doğurup yetiştirdi. Bugün bu sergi vesilesiyle bir kısmına tanık olduğumuz yazma eserler köklü tarihimizin de asırlarca farklı coğrafyalarda hüküm süren medeniyetimizin göstergeleridir. Bizim anlayışımızda ilim altından daha kıymetli, kılıçtan daha keskindir. İstanbul'un fethiyle birlikte, Doğu'nun ve Batı'nın en işlek zekâlarının Devlet-i Aliyye'nin himayesine girmek istedikleri, vesikalardan izlenebiliyor" dedi.

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KADİM TARİH VURGUSU
Tarihi değerlerimizi muhafaza etme çabalarını önemsediğini belirten Erdoğan, "Osmanlı dönemindeki valide sultanlar gibi, tarihimizdeki öncü isimlerin ilmi ve kültürümüzü muhafaza etme çabalarını ayrıca önemsiyorum. Cumhuriyetimizde yeni bir yüzyıla girdiğimiz bugünlerde, kadim geçmişiyle bağını sürdüren, geleceği şekillendiren, kökleri derinde, dalları göğe uzanan bir çınar olma hayalini taşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda yazma eserlerdeki kadim bilgiyi çağdaş araştırmacılarla buluşturacak faaliyetlerin yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Cami, medrese, hamam ve çarşı gibi hayatın çeşitli bölümlerinde insana merkezi mekân olan külliyeler, işlevselliğini yüzyıllardır koruyarak bugünkü mimariye ilham olmayı sürdürüyor. İlmi ve sanatı günümüze kadar taşıyan yazma eserleri derlemiş olmaları takdire şayan" ifadelerini kullandı.



TARİHE YAZILACAK
Müslümanların ilme büyük önem verdiğine değinen Erdoğan, "Dini vecibeleri tercüme faaliyetleriyle, kütüphanelerle, öğrenci okutarak yerine getirmek, İslam'ın ve Müslümanların ilme verdiği değerin somutlaşmış örneğidir. Bu çabalar neticesinde bir Mimar Sinan, bir Sedefkâr Mehmet Ağa, bir Davud Ağa gibi sanatkârlar yetişiyor ve bugünün bilim dünyasına dahi ışık tutacak ölümsüz eserler bırakabiliyor. Bugün de ülkemizin öncü isimleri, ilme ve kültüre yatırımı bir vazife olarak gördükleri oranda geleceğimize ışık olacak. İsimlerini hürmetle yâd edilecek şekilde tarihe yazdıracaklardır" diye konuştu.

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