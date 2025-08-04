Daltonlar çetesine kanlı infaz! Sözde üst düzey yönetici Caner Koçer yurt dışında öldürüldü

İSPANYOL BASININDA GÜNDEM OLDU

Söz konusu olay İspanyol basınında da gündem oldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda ise olay yerinden görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi: