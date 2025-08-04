Haberler Yaşam Haberleri Daltonlar çetesine kanlı infaz! Sözde üst düzey yönetici Caner Koçer yurt dışında öldürüldü
Giriş Tarihi: 4.8.2025 01:25 Son Güncelleme: 4.8.2025 01:33

Daltonlar çetesine kanlı infaz! Sözde üst düzey yönetici Caner Koçer yurt dışında öldürüldü

Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Söz konusu olay İspanyol basınında da geniş yer buldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

Daltonlar çetesine kanlı infaz! Sözde üst düzey yönetici Caner Koçer yurt dışında öldürüldü

TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın üst düzey yöneticileri arasında yer alan Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırıya uğradı.

Koçer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

İSPANYOL BASININDA GÜNDEM OLDU

Söz konusu olay İspanyol basınında da gündem oldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda ise olay yerinden görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi."

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Daltonlar çetesine kanlı infaz! Sözde üst düzey yönetici Caner Koçer yurt dışında öldürüldü
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