Daltonlar soruşturmasında 15 şüpheli cezaevinde

Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü tarafından bir iş yeri sahibinin telefonla aranarak ve mesaj gönderilerek tehdit edilmesi üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 22 şüpheli daha tespit edildi. Bunun üzerine 20 Ekim 2026 tarihinde 8 ayrı ilde, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeler ve teşhis işlemleri doğrultusunda soruşturmaya 4 şüpheli daha dahil edildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan, 17 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 15 kişinin tutuklanmasına karar verildi.