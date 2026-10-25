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Giriş Tarihi: 25.10.2026

Daltonlar soruşturmasında 15 şüpheli cezaevinde

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Daltonlar soruşturmasında 15 şüpheli cezaevinde
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Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü tarafından bir iş yeri sahibinin telefonla aranarak ve mesaj gönderilerek tehdit edilmesi üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 22 şüpheli daha tespit edildi. Bunun üzerine 20 Ekim 2026 tarihinde 8 ayrı ilde, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeler ve teşhis işlemleri doğrultusunda soruşturmaya 4 şüpheli daha dahil edildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan, 17 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 15 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

#ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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Daltonlar soruşturmasında 15 şüpheli cezaevinde
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