’Daltonlar’ suç örgütü soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı!

22 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Olayda iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda ele geçirilen delillerin incelenmesi neticesinde suç örgütü ile bağlantısı bulunan 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 22 şüpheli daha tespit edildi. 20 Ekim 2026 tarihinde, Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade ve teşhisleriyle soruşturmaya 4 şüpheli daha dahil edildi.

15 TUTUKLAMA

İfade işlemleri biten 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 18 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ifadesi SEGBİS bağlantısı ile alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 15'inin tutuklanmasına, 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör