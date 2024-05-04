‘Daltonlar’ suç örgütüne operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" organize suç örgütünü çökertirken 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda; 1 Kalaşnikof, 3 tam otomatik tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesi el geçirildi. Organize suç örgütünün, işyerine yönelik silahlı ve el bombalı saldırlar yanında kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, organize suç örgütlerinin kökünün kazınacağını açıkladı.