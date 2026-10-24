Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyon! 15 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yürütülen soruşturma, 24 Ağustos'ta kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü tarafından bir iş yeri sahibinin telefonla aranarak ve mesaj gönderilerek tehdit edilmesi üzerine başlatıldı. Yapılan ilk çalışmaların ardından 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklanırken, adli süreçteki bir çocuk hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayla bağlantısı bulunan diğer şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi üzerine elde edilen deliller incelendi. İncelemeler sonucunda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 22 şüpheli daha tespit edildi. Bunun üzerine 20 Ekim 2026 tarihinde 8 ayrı ilde, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeler ve teşhis işlemleri doğrultusunda soruşturmaya 4 şüpheli daha dahil edildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan, 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 17 şüpheli, 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden birinin ifadesi ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alındı. Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye mevcutlu olarak getirilen şüphelilerden 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 15 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Bir çocuk şüphelinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.