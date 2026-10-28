Daltonlar’a ağır darbe: Sosyal medyadan tetikçi avına büyük operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet yürüten, liderliğini yurt dışında olan ve hakkında Kırmızı Bülten kararı bulunan "Can Dalton" kod adlı Berat Can Gökdemir'in yaptığı Yeni Nesil Suç Örgütü Daltonlar'ın gizli faaliyetleri deşifre edildi. Gökdemir'in örgütü Rusya'dan yönettiği değerlendirilirken, suç örgütünün sosyal medya platformları üzerinden tetikçiler temin ederek söz konusu kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği belirlendi. Sosyal medya üzerinden temin edilen tetikçilerin "Dalton Kardeşler" adlı bir WhatsApp mesaj grubuna dahil edildikleri ve silahlı saldırıları ile saldırıları gerçekleştirecek olan kişilerin söz konusu gruptan yönlendirildiği tespit edildi. Söz konusu mesajlaşma grubunda saldırı hazırlığında oldukları saptanan kişiler tek tek tespit edildi ve operasyonla yakalandı.

85 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul, Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 farklı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 30'u Adli Süreçteki Çocuk (ASÇ) olmak üzere toplamda 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün yöneticilerinden Mustafa A., Murat K. ve Bünyamin Y'nin adreslerinde de aramalar yapıldı. Mustafa A.'nın babası Halil A. da operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

"TETİK VAR MI?"

Örgüt üyelerinin "Dalton Kardeşler" adlı gruptan yaptıkları yazışmalar dikkat çekti. "Manisa'da tetik var mı?" sorusuna "Var" yanıtı verildiği, "İş ne?" sorusuna ise "Dükkan yakılacak" cevabı verildiği tespit edildi. Bir başka mesajda "İzmir ve Manisa, iş var yapabilen var mı?" ifadeleri kullanıldığı ortaya çıktı. Gruptaki başka bir katılımcının ise "Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Belçika icraatA gençler hazır" mesajını paylaştığı saptandı.