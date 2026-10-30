Daltonlar suç örgütü operasyonunda 52 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 30 ilde Daltonlar Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet yürüten, liderliğini yurt dışında olan ve hakkında Kırmızı Bülten kararı bulunan "Can Dalton" kod adlı Berat Can Gökdemir'in yaptığı Yeni Nesil Suç Örgütü Daltonlar'ın gizli faaliyetleri deşifre edilmişti. Gökdemir'in örgütü Rusya'dan yönettiği değerlendirilirken, suç örgütünün sosyal medya platformları üzerinden tetikçiler temin ederek söz konusu kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği belirlenmişti. Sosyal medya üzerinden temin edilen tetikçilerin "Dalton Kardeşler" adlı bir WhatsApp mesaj grubuna dahil edildikleri ve silahlı saldırıları ile saldırıları gerçekleştirecek olan kişilerin söz konusu gruptan yönlendirildiği tespit edildi. Söz konusu mesajlaşma grubunda saldırı hazırlığında oldukları saptanan kişiler tek tek tespit edilmişti. Düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

52 TUTUMLAMA TALEBİ

Operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılık ifade işlemlerinin akabinde ise aralarında örgüt yöneticisi Mustafa Aktürk'ün babası da dahil olmak üzere 52 kişi tutuklama talebiyle 3 kişi adli kontrol talebiyle sevk edildi. 1 şüphelinin ise sevk durumumun belirlenmesi için hastane evrakları bekleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör