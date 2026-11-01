Daltonlar’dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na suikast hazırlığı! Hücre evine operasyon: Uzun namlulu silah, 200 fişek...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatı ile suç örgütü adına Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik eylem yapmak üzere Adana'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Şüpheli İbrahim Çiftçi'nin dün Beyoğlu ilçesinde yakalandı.
EYLEM HAZIRLIĞI YAPTILAR
Çiftçi'nin üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uzatılmış şarjör ve otomatik tabancanın ele geçirildi. Yapılan araştırma neticesinde, Çiftçi'nin Gaziantep'ten İstanbul'a eylem yapmak maksadıyla gelen 3 şahıs ile birlikte Esenyurt'ta bir hücre evinde kaldığı tespit edildi.
HÜCRE EVİNE OPERASYON
Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şahısların yakalanmasına ilişkin yapılan operasyonda diğer şüpheliler Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan da yakalandı. Şüphelilere silahları temin eden Çınar Aksoy'da gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada; 1 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 200 adet fişek ele geçirildi.