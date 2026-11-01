Daltonlar’dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na suikast hazırlığı! Hücre evine operasyon: Uzun namlulu silah, 200 fişek...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatı ile suç örgütü adına Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik eylem yapmak üzere Adana'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Şüpheli İbrahim Çiftçi'nin dün Beyoğlu ilçesinde yakalandı.