Damat ve kardeşine boşanma saldırısı!

Gaziantep Adliyesi çıkışında meydana gelen olayda boşanma davası sonrası kız tarafından İskender D., Ersin D. ve 2 akrabası, damat Şahin G. ile kardeşi Bahadır G.'ye araçla çarpıp durdurduktan sonra öldüresiye darp ettiler. 2 kardeş ağır yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 2 kardeş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken olay anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların bindikleri araçla kaçma anları da yer aldı.