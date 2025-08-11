Damla Kent borsada ne zaman işlem görecek? Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası borsa kodu nedir?

Damla Kent Evleri Projesi'nin Gayrimenkul Sertifikaları halka arz edildi. Damla Kent Projesi için sertifikalar 4-8 Ağustos tarihinde 7,59 TL fiyatla satışa sunuldu. Peki, Damla Kent borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar;
DAMLA KENT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikaları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla işlem görmeye başlayacak.
HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen Damla Kent Projesi, toplamda 5 etap olarak planlandı. Proje kapsamında 5.325 konut ve 244 ticari ünite inşa edilecek.
Projenin ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası yöntemiyle halka arz ediliyor. İkinci etapta ise 674 konutun daha aynı yöntemle yatırımcılara sunulması hedefleniyor.
Halka arz edilecek konut tipleri ve her bir konut için gereken sertifika adetleri ise şu şekilde:
175 adet 1+1 daire (62 m²): Toplam 631.516 adet sertifika karşılığı ile arz edilecek.
1.076 adet 2+1 daire (88 m²): Bu daireler için toplam 863.276 adet sertifika gerekiyor.
758 adet 3+1 daire (144 m²): Toplamda 1.384.916 adet sertifika karşılığında yatırımcılara sunulacak.
205 adet 4+1 daire (194 m²): Bu dairelerin toplam sertifika karşılığı 1.833.345 adet olacak.