Damla Kent borsada ne zaman işlem görecek? Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası borsa kodu nedir?

HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen Damla Kent Projesi, toplamda 5 etap olarak planlandı. Proje kapsamında 5.325 konut ve 244 ticari ünite inşa edilecek.

Projenin ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası yöntemiyle halka arz ediliyor. İkinci etapta ise 674 konutun daha aynı yöntemle yatırımcılara sunulması hedefleniyor.