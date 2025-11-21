Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası halka arz fiyatı ve borsa kodu 2025: Damla Kent ev için en az kaç sertifika gerekli, nasıl alınır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırladığı Damla Kent Evleri Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. Lansmana özel yüzde 25 indirimle satışa sunulan Damla Kent halka arzı için harekete geçildi. İşte, DMLKT fiyatı, dağıtım yöntem, lot sayısı:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırladığı Damla Kent Evleri Projesi kapsamında hazırlanan gayrimenkul sertifikaları halka arz oluyor.
4-8 Ağustos tarihleri arasında DMLKT borsa kodu ile sertifikalarını alacak ilgililer için detaylar şöyle:
Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzı borsada 14 Ağustos itibarıyla işlem görecek. Son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029 olarak belirlendi.
Paylaşılan bilgilere göre halka arzın büyüklüğü ek satış dahil 21 milyar TL olarak belirlendi. Peki, gayrimenkul sertifikası ile nasıl ev sahibi olunur?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan bilgilere göre lansmana özel yüzde 25 indirimle satışa çıkan Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikaları isteyenlere küçük birikimlerle ev sahibi olma fırsatı sunacak.
Ev almak istemeyenler gayrimenkul değerini nakit alabildiği gibi dilerse de sertifikaları ile borsada alım satım yapabilecek.
Sertifika biriktirme usulüne göre ev sahibi olma fırsatının başladığı projede biriktirilen sertifika bazında İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent Projesi'nden ev sahibi olmak için en az kaç sertifika lazım olacak?
62 METREKARELİK 175 ADET 1+1 DAİRE: 631.516 adet sertifika
88 METREKARELİK 1.076 ADET 2+1 DAİRE: 863.276 adet sertifika
144 METREKARELİK 758 ADET 3+1 DAİRE: 1.384.916 adet sertifika
194 METREKARELİK 205 ADET 4+1 DAİRE: 1.833.345 adet sertifika