Damla Kent halka arz borsa işlem tarihi 2025: DMLKT kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Damla Kent halka arz kaç lot verdi, halka arz büyüklüğü nedir gibi sorular yatırımcıların dikkatini çekiyor. Sertifika biriktirme yöntemiyle ev sahibi olmak isteyenler borsa takibini sürdürmeye başlıyor. Peki; DMLKT borsada ne zamana kadar işlem görecek? İşte, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 evlerin sertifika beklentisi: