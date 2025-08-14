Haberler Yaşam Haberleri Damla Kent halka arz borsa işlem tarihi 2025: DMLKT kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası 7,59 TL fiyatıyla halka açılmış ve oldukça yoğun talep görmüştü. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan halka arzın sonuçları belli oldu. TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde hazırlanan İstanbul Başakşehir'deki Damla Kent evlerinden ev sahibi olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği çalışma Borsa İstanbul'da kendini gösterecek. Peki; Damla Kent kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek, Bist kodu nedir? İşte, DMLKT borsa işlem tarihi 2025:

Damla Kent halka arz kaç lot verdi, halka arz büyüklüğü nedir gibi sorular yatırımcıların dikkatini çekiyor. Sertifika biriktirme yöntemiyle ev sahibi olmak isteyenler borsa takibini sürdürmeye başlıyor. Peki; DMLKT borsada ne zamana kadar işlem görecek? İşte, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 evlerin sertifika beklentisi:

DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ SÜRECİNDE BORSA ZAMANI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırladığı Damla Kent Evleri Projesi kapsamında yatırımcılara sunulan gayrimenkul sertifikaları 4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arz oldu.

Hisselerini alan yatırımcılar DMLKT borsa kodu ile işlem tarihinin ilk gününde grafikleri takip ediyor.

DAMLA KENT HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

7,59 TL hisse fiyatı ile oransal dağıtım şekliyle 1,923,481,733 Lota ek 897,111,762 Lotla yola çıkan Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası DMLKT Bist kodu ile Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında yer alıyor.

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları belli oldu. İşte, sonuçların verileri:

DAMLA KENT KAÇ LOT VERDİ?

DAMLA KENT HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzı borsada 14 Ağustos itibarıyla işlem görecek. Son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029 olarak belirlendi.

DAİRE TİBİNE GÖRE GEREKLİ SERTİFİKA SAYISI

