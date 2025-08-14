Damla Kent halka arz borsa işlem tarihi 2025: DMLKT kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Damla Kent halka arz kaç lot verdi, halka arz büyüklüğü nedir gibi sorular yatırımcıların dikkatini çekiyor. Sertifika biriktirme yöntemiyle ev sahibi olmak isteyenler borsa takibini sürdürmeye başlıyor. Peki; DMLKT borsada ne zamana kadar işlem görecek? İşte, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 evlerin sertifika beklentisi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırladığı Damla Kent Evleri Projesi kapsamında yatırımcılara sunulan gayrimenkul sertifikaları 4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arz oldu.
Hisselerini alan yatırımcılar DMLKT borsa kodu ile işlem tarihinin ilk gününde grafikleri takip ediyor.
7,59 TL hisse fiyatı ile oransal dağıtım şekliyle 1,923,481,733 Lota ek 897,111,762 Lotla yola çıkan Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası DMLKT Bist kodu ile Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında yer alıyor.
Damla Kent Projesi halka arz sonuçları belli oldu. İşte, sonuçların verileri: