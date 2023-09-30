Daniel Radcliffe Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Daniel Radcliffe Dizileri ve Filmleri Listesi

Daniel Radcliffe, yetenekli bir aktör, hayvan aktivisti ve çevre aktivistidir. İnsanlara ilham veren ve olumlu bir etki bırakan bir kişidir. Harry Potter filmlerinden sonra Daniel Radcliffe, çeşitli filmlerde ve televizyon dizilerinde rol aldı. Daniel Radcliffe filmleri ve TV dizileri, onu dünyanın en popüler aktörlerinden biri haline getirdi. En beğenilen Daniel Radcliffe dizileri ve filmleri listesi içinde Kill Your Darlings, Victor Frankenstein gibi filmler yer alır.

Daniel Radcliffe Filmleri ve TV Dizileri

Daniel Radcliffe'in filmleri ve televizyon dizileri, çeşitli türleri kapsar. En çok bilinen rolleri Harry Potter ve Willy Wonka'dır. Harry Potter filmleri, fantastik bir dünyada geçen bir macera dizisidir. Radcliffe, Harry Potter rolüyle dünya çapında bir yıldız haline geldi. Harry Potter serisini şu şekilde sıralayabiliriz:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 (2010)

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (2011)

Wonka filmi, Charlie ve Çikolata Fabrikası'nın bir prequel'idir. Radcliffe, Willy Wonka rolünü canlandırdı.

Daniel Radcliffe'in diğer filmleri arasında şunlar yer alır:

Kill Your Darlings (2013): 1940'larda New York'ta geçen bir drama filmi.

1940'larda New York'ta geçen bir drama filmi. Victor Frankenstein (2015): Frankenstein'ın canavarını anlatan bir korku filmi.

Frankenstein'ın canavarını anlatan bir korku filmi. Now You See Me (2013) ve Now You See Me 2 (2016): Bir grup sihirbazın bir bankayı soymasını anlatan bir aksiyon filmi.

Bir grup sihirbazın bir bankayı soymasını anlatan bir aksiyon filmi. Swiss Army Man (2016): Bir adamın bir ceset kullanarak hayatta kalmaya çalışmasını anlatan bir komedi-drama filmi.

Bir adamın bir ceset kullanarak hayatta kalmaya çalışmasını anlatan bir komedi-drama filmi. Jungle (2017): Amazon ormanlarında kaybolan bir adamın hikayesini anlatan bir macera filmi.

Amazon ormanlarında kaybolan bir adamın hikayesini anlatan bir macera filmi. Guns Akimbo (2019): İki yabancının bir suç çetesine karşı savaşmasını anlatan bir aksiyon komedi filmi.

İki yabancının bir suç çetesine karşı savaşmasını anlatan bir aksiyon komedi filmi. The Lost City (2022): Bir yazarın ve onun modelinin bir hazineyi bulmak için bir yolculuğa çıkmasıyla geçen bir macera komedi filmi.

Bir yazarın ve onun modelinin bir hazineyi bulmak için bir yolculuğa çıkmasıyla geçen bir macera komedi filmi. Weird: The Al Yankovic Story (2023): Al Yankovic'in hayatını anlatan bir biyografik film.

Daniel Radclife'in kısa filmlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

The Escape (2010)

The Lifesaver (2011)

December Boys (2012)

A Young Doctor's Notebook (2012)

The Woman in Black: The Angel of Death (2014)

Swiss Army Man: Extended Edition (2016)

Escape from Pretoria (2019)

The Sea Beast (2022)

En Beğenilen Daniel Radcliffe Dizileri ve Filmleri Listesi

Daniel Radcliffe'in televizyon dizileri arasında şunlar yer alır:

Extras (2006): Bir aktörün hayatını anlatan bir komedi dizisi.

Bir aktörün hayatını anlatan bir komedi dizisi. The Tribe (2008): Bir grup gencin bir salgından kurtulmaya çalışmasını anlatan bir bilim kurgu dizisi.

Bir grup gencin bir salgından kurtulmaya çalışmasını anlatan bir bilim kurgu dizisi. Miracle Workers (2019-2022): Cennet ve Cehennem'deki çalışanları anlatan bir komedi dizisi.

Cennet ve Cehennem'deki çalışanları anlatan bir komedi dizisi. The Stand (2020): Stephen King'in romanından uyarlanan bir kıyamet sonrası dizisi.

Stephen King'in romanından uyarlanan bir kıyamet sonrası dizisi. The Play That Goes Wrong (2022): Bir tiyatro oyununda yaşanan talihsizlikleri anlatan bir komedi dizisi.

Daniel Radcliffe, başarılı bir kariyere sahip bir aktördür. Harry Potter filmleri, onu dünyanın en popüler aktörlerinden biri haline getirdi. Daniel Radcliffe, çeşitli film ve televizyon dizilerinde rol alarak, oyunculuk yelpazesini genişletti.

Daniel Radcliffe aynı zamanda iyi bir tiyatro oyuncusudur. Rol aldığı tiyatro eserlerini şu şekilde sıralayabiliriz: