3 kardeşin cesedi karaya vurdu biri aranıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde dün saat 15.00 sıralarında peş peşe 2'si kadın 3 kişinin cesedi kıyıya vurdu. Hayatını kaybedenlerin kardeş oldukları ortaya çıktı. Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar'ın cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BİR KARDEŞ ARANIYOR

Araştırmalar sonucu bir kardeşin de kayıp olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri Bilgenur Sakar'ı bulmak için seferber oldu. Ancak geç saatlerde hava koşulları ve karanlık nedeniyle ekipler çalışmalara ara vermek zorunda kaldı. Arama çalışmalarının günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden devam edeceği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. İHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör