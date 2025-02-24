Darp edilerek zorla fuhşa sürüklenen 9 kadın kurtarıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları zorla fuhşa sürükledikleri tespit edilen çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. 2 ay süren takibin ardından düğmeye basan ekipler, M.A, S.Ö, T.G O.G., H.A. ve M.P isimli 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

DÖVEREK FUHUŞA SÜRÜKLEDİLER

Polis ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramada 2 milyon lira değerinde ziynet eşya ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 9 kadın çetenin elinden kurtarıldı. Kadınların bazılarının çete üyeleri tarafından şiddete uğradığı ve darp edildiği tespit edildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, S.Ö, T.G., O.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.A. ve M.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlıkla devam edeceğinin altını çizdi.