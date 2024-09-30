Haberler Yaşam Haberleri Darphane, UTTS’lerin İsrail şirketi tarafından temin edileceği iddialarını yalanladı
Giriş Tarihi: 30.9.2024 13:18 Son Güncelleme: 30.9.2024 13:35

Darphane, UTTS’lerin İsrail şirketi tarafından temin edileceği iddialarını yalanladı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında sistem ekipmanının temin işinin İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya verildiğini, UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temininin İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Darphane, UTTS’lerin İsrail şirketi tarafından temin edileceği iddialarını yalanladı

Darphane'den yapılan açıklamada, Bazı medya organlarında UTTS ile ilgili sistem ekipmanının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddiaların yer aldığı, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği kaydedildi. Açıklamada, "Darphanemiz, UTTS kapsamında sistem ekipmanlarının temin işini İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya vermiştir. UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temini İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmemektedir. Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Darphane, UTTS’lerin İsrail şirketi tarafından temin edileceği iddialarını yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA