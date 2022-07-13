Datça nerede, nerenin ilçesi? Orman yangını çıkan Datça hangi ile bağlı?

DATÇA NEREDE?

Datça Türkiye'de birçok kişinin tatil için tercih ettiği tatil yerleri arasında yer alıyor. Özellikle deniz tatili açısından ideal olması yaz aylarında çok kalabalık bir yer olmasının en önemli nedeni. Tatilcilerin ziyaretleri için yaz aylarını tercih ediyor olması buranın mevsimlik olarak nüfusunda artış yaşanmasına neden olabiliyor. Datça Güney Batı Ege'de yer alan güzel bir ilçedir. Burası Akdeniz ile Ege'nin birleştiği bir noktada bulunuyor. Kara ile tek bağlantısı ise Marmaris denilebilir.

İlçenin kuzeyinde Gökova Körfezi yer alıyor. Güney tarafında ise Hisarönü Körfezi bulunuyor. Bunun yanında Datça Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak da ilan edilmiştir. Hem hayvan çeşitliliği hem de bitki zenginliği son derece fazla olan ilçeler arasında yer alıyor. Koyları ve mavi bayrakları olan bu güzel ilçe yaz ve bahar aylarında ziyaret edilebilir.