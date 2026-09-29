Datça’da korkunç kaza! Araç bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, bugün saat 05.40 sıralarında Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki M.D. yönetimindeki 48 BC 164 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
1 ÖLÜ 3 YARALI
Bariyerlere çarpan araç takla atarak yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Alkan (20) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.D. (24), B.T. (19) ve İ.E.S.'nin (22) hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.