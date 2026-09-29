Datça’da korkunç kaza! Araç bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var!

1 ÖLÜ 3 YARALI

Bariyerlere çarpan araç takla atarak yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Alkan (20) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.D. (24), B.T. (19) ve İ.E.S.'nin (22) hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör