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Giriş Tarihi: 29.09.2026 11:11

Datça’da korkunç kaza! Araç bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var!

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Aracın bariyerlere çarparak yoldan çıkması sonucu yaşanan olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Datça’da korkunç kaza! Araç bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, bugün saat 05.40 sıralarında Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki M.D. yönetimindeki 48 BC 164 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Bariyerlere çarpan araç takla atarak yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Alkan (20) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.D. (24), B.T. (19) ve İ.E.S.'nin (22) hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #DATÇA #KAZA

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Datça’da korkunç kaza! Araç bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var!
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