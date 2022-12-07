Haberler Yaşam Haberleri Dava Dosyası Sorgulama Ekranı - E-Devlet Adalet Bakanlığı Dava Dosyası ve Mahkeme Kararı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 7.12.2022 12:30 Son Güncelleme: 7.12.2022 12:30

Dava Dosyası Sorgulama Ekranı - E-Devlet Adalet Bakanlığı Dava Dosyası ve Mahkeme Kararı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Dava dosyası sorgulama işlemi bazı dönemler vatandaşların yaptığı işlemlerden birisidir. Mevcut dava hakkında bilgiye sahip olmak ya da mahkeme kararı sorgulama yapmak artık online olarak yapmak mümkün. E-devlet ve UYAP uygulaması sayesinde birçok vatandaş e devlet dava sonucunu öğrenme ve UYAP dosya sorgulama işlemini yapabilmektedir. Bu konu hakkındaki detaylı bilgilerle birlikte e devlet UYAP vatandaş giriş ekranı için, sizler için derleyip hazırladığımız yazımızın devamını okumadan geçmeyin.

Dava Dosyası Sorgulama Ekranı - E-Devlet Adalet Bakanlığı Dava Dosyası ve Mahkeme Kararı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Dava dosyası sorgulama mevcut adli davası olan vatandaşların gerçekleştirilmesi gereken işlemlerden birisi. Artık adliye ya da avukat bürolarına gitmeden mahkeme kararı sorgulama yapmak çok kolay. E-devlet hizmetini kullanarak e-devlet şifresine sahip olan bütün vatandaşlar, e devlet dava sonucunu öğrenme ya da UYAP dosya sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapılabilir, e devlet UYAP vatandaş giriş ekranı sistemine ulaşabilirler. Bu konu hakkındaki ayrıntılı bilgileri siz değerli okurlarımız için ele aldık.

E-Devlet UYAP Dava Dosyası Ve Karar Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının resmi kurum ve dairelerle olan bazı işlemleri yapması günümüzde e-devlet hizmeti sayesinde oldukça kolay hale gelmiştir. E-devlet uygulaması üzerinden neredeyse bütün resmi kurumlar il ilgili işlemler yapılabilmektedir. Bu işlemler genelde sorgulama, başvuru ve belge alımıdır.

Adalet Bakanlığı da e-devlet üzerinden ulaşılması mümkün olan kurumlardan birisi, vatandaşlar var olan ya da sonuçlanmış davalarını, dava kararlarını e-devlet uygulaması ile öğrenebilir. Bu işlemi yapabilmek için gerekli olan şart ise, e-devlet şifresine sahip olmak. E-devlet şifresine sahip olan her vatandaş e-devlet uygulamasına giriş yapıp, dava dosyası sorgulama ve dava kararını öğrenebilir. E-devlet üzerinden dava dosyası sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar şunlar;

E-devlet> Kurumlar> Adalet Bakanlığı> Dava Dosyası Sorgulama

https://www.turkiye.gov.tr/davalarim ayrıca bu linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırıp dava dosyası sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Dava sonuçları ve gidişatı hakkında bilgiyi ise yine e-devlet sistemine bağlı olan UYAP vatandaş platformundan öğrenmek mümkün. Bu işlem için ise şu adımları izlemeniz gerekmektedir;

E-devlet> e-devlet arama ekranına 'UYAP vatandaş' yazılmalı> dosya işlemleri> dosya sorgulama

Bu işlemi yaparak davanın sonucu veya durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

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Dava Dosyası Sorgulama Ekranı - E-Devlet Adalet Bakanlığı Dava Dosyası ve Mahkeme Kararı Sorgulama Nasıl Yapılır?
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