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Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:26

DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan 4 şüpheli, özel harekat destekli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi sınır dışı işlemleri için GÖKSEM’e teslim edildi.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, örgüt içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan 4 şüphelinin yakalanması için Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde operasyon düzenledi.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, 3 Irak ve 1 Suriye uyruklu olduğu belirtilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli mercilerce serbest bırakılmasının ardından sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla GÖKSEM'e teslim edildi.

#SAKARYA

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DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
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