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Giriş Tarihi: 17.4.2025 15:53 Son Güncelleme: 17.4.2025 16:03

DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Adana’da Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunan 6 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunan 6 kişinin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler M.Ö, A.K, Irak uyruklu F.H, A.U. ve Ö.I. ile Suriye uyruklu Ö.M. kaldıkları ikametlere düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve bir ruhsatsız tabancaya incelenmek üzere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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