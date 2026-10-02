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Giriş Tarihi: 2.10.2026 17:11

DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Sakarya'da DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgi ve belge bulunan Irak uyruklu bir şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgi ve belge bulunan Irak uyruklu bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SAKARYA
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DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
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