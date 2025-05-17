DEAŞ terör örgütüne 7 ilde operasyon: Yakalanan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda 10 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığını tespit etti.

Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla MİT Başkanlığı'nın desteği ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli, Adana, Konya, Kocaeli, İstanbul, Elazığ ve Niğde olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 8 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.