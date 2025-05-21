DEAŞ’a finansal darbe

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Türkiye genelinde çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik 47 ilde operasyon düzenlendi. Örgüte hem eleman hem de para desteği sağladığı belirlenen çok sayıda ismin deşifre edildiği operasyonda, DEAŞ'ın ülke içindeki finans yapısına ağır bir darbe indirildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda adrese eşzamanlı baskın düzenlendi, yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

2 AYRI DALGADA YAPILDI

Operasyonlar iki aşamada gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ilk aşamada, örgüt içinde aktif rol alan ve finans sağlayan 159 şüpheli yakalandı.