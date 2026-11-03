DEAŞ’ın para trafiğine operasyon: 9 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü ve diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında daha önce adli işlem gören ve çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

MASAK VERİLERİNDE ŞÜPHELİ İŞLEMLER

Soruşturma kapsamında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ faaliyetleri kapsamında haklarında işlem yapılan Hikmet Tavukçuoğlu ve Furkan Tavukçuoğlu ile para transferi bulunduğu belirlenen Bahar (Akıncı) Ibragimova hakkında gözaltı kararı verildi. Ibragimova'nın MASAK verilerinde de şüpheli işlem açıklamalarıyla para transferlerinin tespit edildiği belirtildi.

6 ŞÜPHELİYLE PARA TRANSFERİ BAĞLANTISI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan Seyithan Benzer ile para transferi ilişkisi tespit edilen Barış Öztürk, Derya Sümbül, Gamze Kayhan, Hüseyin Korkusuz, Muzaffer Kaya ve Semra Avcı da gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan Serdal Akın ile para transferi bulunduğu tespit edilen Eman A.S. Barbakh ve Wael Alejji hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı.