Dede Korkut Hikayeleri Karakterleri kimler? Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri nelerdir, Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek, Bayındır Han karakterleri var mı, hangi karakterler var?

Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri kimlerdir? sorusu Milyoner'de yer alan 1 Milyonluk sorunun ardından merak edilerek Milyoner sorusu ile Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri nelerdir? sorularına yanıt arıyor.
Dede Kokrut Hikayeleri ve karakterkleri detayları şöyle;
Dede Korkut Hikayeleri, destanlardan oluşmakta olup, Oğuz Türklerinin diğer boylarla yaptıkları savaşları konu edinmektedir. Bu hikayeler anonim olup, yazarı belli değildir. Tahminlere göre 14. yüzyılda son halini alarak 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut Hikayelerinin gerçek anlamda iki adet yazılı kopyası bulunmaktadır. Bunlardan biri Almanya'da, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır.
Dede Korkut hikayeleri, toplamda 12 hikayeyi içermektedir. Dede Korkut hikayelerinin en önemli özelliği, destan döneminden, halk edebiyata geçiş döneminin temsilcili olmasıdır. Dede korkut hikayeleri özeti genel olarak Oğuz Türklerinin yaşadıkları savaşlar, iç sorunlar, kahramanları ve göze çarpan aşk hikayeleridir.
Dede Korkut hikayeleri özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;
15. yüzyılda kaleme alınan ve anonim olan Dede Korkut hikayeleri 12 bölümden oluşur. Bu eserde 7 farklı karakter karşımıza çıkar. Bu karakterler, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er'dir. Dede korkut karakterleri farklı bölümlerde ayrı ayrı ya da birlikte ele alınmıştır. Her karakterin yaşanılan olaylar doğrultusuna farklı anlatımları mevcuttur.
Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi ele alınmıştır. Bölümlerin her birinde Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının yanı sıra aşk, yiğitlik, doğa, gelenek ve görenekler de işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er bulunur. Dede Korkut hikayelerinin baş kahramanı ise Boğaç Han'dır. Boğaç Han, Dirse Han Oglı Boyı'nın beyidir. Boğaç Han eserde, akıl, ruh ve fiziksel gücü simgeler.
Dede Korkut hikayeleri toplamda 12 hikayeden ve bir önsözden oluşmaktadır. Bu hikayelerin isimleri şunlardır;
Dede Korkut hikayelerinin yazarı bilinmemektedir. Bu hikayeler sözlü geleneğin bir ürünüdür. Bu nedenle de anonim bir eserdir.
Dede Korkut hikayeleri sözlü geleneğin ürünüdür. Yani ilk ortaya çıktıklarında yazılı halde bulunmamaktadır. Dede Korkut hikayelerinin son halini alması 14. yüzyılın sonlarında ancak mümkün olabilmiştir. Dede korkut hikayelerinin yazıya geçirilmesi ise ancak 15. yüzyılda olabilmiştir.