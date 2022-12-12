Haberler Yaşam Haberleri Dede Korkut Hikayeleri Karakterleri kimler? Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri nelerdir, Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek, Bayındır Han karakterleri var mı, hangi karakterler var?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 01:07 Son Güncelleme: 12.12.2022 01:07

Dede Korkut Hikayeleri Karakterleri kimler? Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri nelerdir, Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek, Bayındır Han karakterleri var mı, hangi karakterler var?

ATV ekranlarında yayınlanan Milyoner yarışmasında Batu Alıcı adlı yarışmacı 1 Milyonluk soruyu açtırdı. Dede Korkut hikayeleri ve karakterlerine ilişkin sorulan soruyu merak edenler Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri kimler? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Şıklarda yer alan Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek, Bayındır Han gibi karakterlerin yer aldığı soruya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenlerin Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Dede Korkut Hikayeleri Karakterleri kimler? Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri nelerdir, Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek, Bayındır Han karakterleri var mı, hangi karakterler var?

Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri kimlerdir? sorusu Milyoner'de yer alan 1 Milyonluk sorunun ardından merak edilerek Milyoner sorusu ile Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri nelerdir? sorularına yanıt arıyor.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ VE KARAKTERLERİ KİMLERDİR?

Dede Kokrut Hikayeleri ve karakterkleri detayları şöyle;



DEDE KORKUT HİKAYELERİ NEDİR?

Dede Korkut Hikayeleri, destanlardan oluşmakta olup, Oğuz Türklerinin diğer boylarla yaptıkları savaşları konu edinmektedir. Bu hikayeler anonim olup, yazarı belli değildir. Tahminlere göre 14. yüzyılda son halini alarak 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut Hikayelerinin gerçek anlamda iki adet yazılı kopyası bulunmaktadır. Bunlardan biri Almanya'da, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır.



Dede Korkut hikayeleri, toplamda 12 hikayeyi içermektedir. Dede Korkut hikayelerinin en önemli özelliği, destan döneminden, halk edebiyata geçiş döneminin temsilcili olmasıdır. Dede korkut hikayeleri özeti genel olarak Oğuz Türklerinin yaşadıkları savaşlar, iç sorunlar, kahramanları ve göze çarpan aşk hikayeleridir.



DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÖZELLİKLERİ

Dede Korkut hikayeleri özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Destanımsı özellikler içerir,
  • Epik destanlara benzerler,
  • Halk hikayeciliğine geçiş dönemi eseridir,
  • Sözlü geleneğin bir ürünüdür,

  • Olağanüstü ögeler barındırır,
  • İçeriğinde Türklerin eski yaşayışlarına dair bilgiler barındırır,
  • Anonimdir,
  • Azeri Türkçesi ile oluşturulmuştur,
  • Arı bir dile sahip olup, yalındır,
  • Nazım ile nesir iç içe bir dille yazılmıştır,
  • 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir,
  • Dede Korkut hikayeleri konuları başlıca olarak aşk, savaş ve kahramanlık yer almaktadır.



DEDE KORKUT KAHRAMANLARI KİMLER?

15. yüzyılda kaleme alınan ve anonim olan Dede Korkut hikayeleri 12 bölümden oluşur. Bu eserde 7 farklı karakter karşımıza çıkar. Bu karakterler, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er'dir. Dede korkut karakterleri farklı bölümlerde ayrı ayrı ya da birlikte ele alınmıştır. Her karakterin yaşanılan olaylar doğrultusuna farklı anlatımları mevcuttur.

DEDE KORKUT HİKâYELERİN BAŞ KAHRAMANI KİMDİR?

Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi ele alınmıştır. Bölümlerin her birinde Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının yanı sıra aşk, yiğitlik, doğa, gelenek ve görenekler de işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er bulunur. Dede Korkut hikayelerinin baş kahramanı ise Boğaç Han'dır. Boğaç Han, Dirse Han Oglı Boyı'nın beyidir. Boğaç Han eserde, akıl, ruh ve fiziksel gücü simgeler.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ KAÇ HİKAYEDEN OLUŞUR?

Dede Korkut hikayeleri toplamda 12 hikayeden ve bir önsözden oluşmaktadır. Bu hikayelerin isimleri şunlardır;

  1. İrse Han Oğlu Boğaç Han,
  2. Salur Kazanın Evinin Yağmalanması,
  3. Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek,
  4. Kazan Beyin Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olması Hikayesi,
  5. Koca Duha Oğlu Deli Dumrul Hikayesi,
  6. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikayesi,
  7. Kazıcık Koca Oğlu Yiğenek Hikayesi,
  8. Basat'ın Tepegözü Öldürmesi Hikayesi,
  9. Begil Oğlu Emren'in Hikayesi,
  10. Uşun Koca Oğlu Seğrek Hikâyesi,
  11. Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruzun Çıkardığı Hikayesi,
  12. İç Oğuz Dış Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldüğü Hikayesi



DEDE KORKUT HİKAYELERİ KİME AİT?

Dede Korkut hikayelerinin yazarı bilinmemektedir. Bu hikayeler sözlü geleneğin bir ürünüdür. Bu nedenle de anonim bir eserdir.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ NE ZAMAN YAZIYA GEÇİRİLDİ?

Dede Korkut hikayeleri sözlü geleneğin ürünüdür. Yani ilk ortaya çıktıklarında yazılı halde bulunmamaktadır. Dede Korkut hikayelerinin son halini alması 14. yüzyılın sonlarında ancak mümkün olabilmiştir. Dede korkut hikayelerinin yazıya geçirilmesi ise ancak 15. yüzyılda olabilmiştir.

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Dede Korkut Hikayeleri Karakterleri kimler? Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri nelerdir, Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek, Bayındır Han karakterleri var mı, hangi karakterler var?
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