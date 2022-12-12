Dede Korkut Hikayeleri Karakterleri kimler? Dede Korkut Hikayeleri ve Karakterleri nelerdir, Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek, Bayındır Han karakterleri var mı, hangi karakterler var?





DEDE KORKUT HİKAYELERİ KİME AİT?

Dede Korkut hikayelerinin yazarı bilinmemektedir. Bu hikayeler sözlü geleneğin bir ürünüdür. Bu nedenle de anonim bir eserdir.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ NE ZAMAN YAZIYA GEÇİRİLDİ?

Dede Korkut hikayeleri sözlü geleneğin ürünüdür. Yani ilk ortaya çıktıklarında yazılı halde bulunmamaktadır. Dede Korkut hikayelerinin son halini alması 14. yüzyılın sonlarında ancak mümkün olabilmiştir. Dede korkut hikayelerinin yazıya geçirilmesi ise ancak 15. yüzyılda olabilmiştir.