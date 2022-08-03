Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, "Boğaç" adını vermiştir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, "Boğaç" adını vermiştir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.