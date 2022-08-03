Haberler Yaşam Haberleri Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, "Boğaç" adını vermiştir?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 23:53 Son Güncelleme: 3.8.2022 23:53

Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, "Boğaç" adını vermiştir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 3 Ağustos 2022 Çarşamba Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, "Boğaç" adını vermiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, "Boğaç" adını vermiştir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, Boğaç adını vermiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, "Boğaç" adını vermiştir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, "Boğaç" adını vermiştir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, "Boğaç" adını vermiştir?

A- Boğa
B- Aslan
C- Kurt
D- Ayı

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Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han, hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona, "Boğaç" adını vermiştir?
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