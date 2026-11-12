Definecilerin gözünden kaçmış! Mezardan "som altından" ayı çıktı

AVRASYA TARİHİNE IŞIK TUTAN SAKALAR VE EŞSİZ KEŞİF

Bu büyüleyici ve tarihi değiştiren figür, kökenleri günümüz Çin'inin batısındaki Tarım Havzası ile geniş Avrasya Bozkırlarına dayanan ve göçebe bir atlı halk olan efsanevi Sakalar dönemi ile yakından ilişkilendiriliyor. Almatı Müzeler Birliği Direktörü Lyazzat Sagyndykova'nın yaptığı heyecan verici açıklamaya göre, bu heykelcik tüm Kazakistan coğrafyası için tamamen benzersiz bir keşif niteliği taşıyor.