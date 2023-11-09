Dehşete düşüren olay! Babaannesinin kafasını kesip...

Korkunç katil Aroyo-Lopez, cinayetin işlendiği sırada Sonoma İlçe Hapishanesinde Yayın Sonrası Topluluk Denetiminde çalışıyordu. Ölümcül bir silah bulundurmak nedeniyle saldırı suçundan hapis yattığı hapishaneden yakın zamanda serbest bırakılmıştı.

Davanın büyük annesiyle alakası yoktu ve Aroyo-Lopez bir kez daha parmaklıklar ardında. Kefaletle serbest bırakılması reddedilen şahsın mahkeme tarihine kadar hapiste kalması bekleniyor.