Dehşete düşüren olay! Babaannesinin kafasını kesip...

Yakın zamanda serbest bırakılan bir mahkum, büyük annesini öldürdü, kafasını kesti ve kafasıyla birlikte kaçtı.
24 yaşındaki Sicko Luis Gustavo Aroyo-Lopez, kan donduran bu suçun ardından yeniden yakalandı. Polis raporlarına göre, büyük annesinin kafatasını alıp, kafasıyla birlikte kaçmaya başladı.
Kadının kafası daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Rosa Deresi'nin güney kıyısında bulundu. Aroyo-Lopez, 4 Kasım Cumartesi sabahı bir polis memurunun aranan katili tespit etmesinin ardından gözaltına alındı.
Santa Rosa Polisi, polis memurlarının Perşembe günü saat 15.40'ta Pomo Trail'deki evinde başı kesilmiş bir kadının ölü bulunduğunu ve polisin müdahale ettiğini söyledi. İlk soruşturma sırasında ise kafa bulunamamıştı.
Korkunç katil Aroyo-Lopez, cinayetin işlendiği sırada Sonoma İlçe Hapishanesinde Yayın Sonrası Topluluk Denetiminde çalışıyordu. Ölümcül bir silah bulundurmak nedeniyle saldırı suçundan hapis yattığı hapishaneden yakın zamanda serbest bırakılmıştı.
Davanın büyük annesiyle alakası yoktu ve Aroyo-Lopez bir kez daha parmaklıklar ardında. Kefaletle serbest bırakılması reddedilen şahsın mahkeme tarihine kadar hapiste kalması bekleniyor.
Polis şimdi bir cinayet silahını tespit etmeye çalışırken evde korkunç cinayette kullanılmış olabilecek bir dizi potansiyel silah da bulunduğunu bildirdi.