DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal: Endonezya Türk şirketleri için büyük fırsat

Endonezya'nın genç ve büyüyen nüfusu, Türk iş dünyası için büyük bir pazar potansiyeli sunuyor. Aynı zamanda Endonezya'nın ham madde zenginliği, enerji ihtiyacı ve altyapı projeleri, Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunuyor.

Endonezya'da şu anda Kalimantan eyaletinde yeni bir başkent inşa ediliyor ve alt yapı ihtiyaçları oldukça fazla. Bu konu Türk firmalarına ciddi bir yatırım ve iş birliği potansiyeli sunuyor. Yeni kurulacak şehrin yeşil, akıllı, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak inşa edilmesi planlanıyor. Bu noktada Türkiye'den potansiyel yatırımcıların yeni şehri ziyaret ederek iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri gerekir.

Türkiye ve Endonezya arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlenmesi ve derinleşmesi amacıyla; İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesine yönelik adımlar atılmalıdır.