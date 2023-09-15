Haberler Yaşam Haberleri DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal: Endonezya Türk şirketleri için büyük fırsat
Giriş Tarihi: 15.9.2023 19:09

DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal: Endonezya Türk şirketleri için büyük fırsat

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleşen 43.ASEAN Zirvesi'ne katılım sağlayan ve önemli görüşmeler gerçekleştiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal, iki ülke arasındaki çok boyutlu iş, yatırım ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdal, Endonezya'nın ham madde zenginliği, enerji ihtiyacı ve altyapı projelerine dikkat çekerek "Endonezya, Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal: Endonezya Türk şirketleri için büyük fırsat

DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye ile Endonezya arasında potansiyel iş birliği alanları çok geniş bir yelpazeye sahip. Genç ve üretken nüfusu ile İslam dünyasının en büyük, dünyanın da 4'üncü büyük ülkesi olan Endonezya ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi önemlidir. İki ülke arasında ekonomik ve ticaret ilişkilerinin yanı sıra, savunma sanayi, altyapı projeleri, enerji, ham madde işleme, eğitim ve kültürel değişim gibi birçok iş birliği potansiyeli bulunuyor.

Endonezya'nın genç ve büyüyen nüfusu, Türk iş dünyası için büyük bir pazar potansiyeli sunuyor. Aynı zamanda Endonezya'nın ham madde zenginliği, enerji ihtiyacı ve altyapı projeleri, Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunuyor.

Endonezya'da şu anda Kalimantan eyaletinde yeni bir başkent inşa ediliyor ve alt yapı ihtiyaçları oldukça fazla. Bu konu Türk firmalarına ciddi bir yatırım ve iş birliği potansiyeli sunuyor. Yeni kurulacak şehrin yeşil, akıllı, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak inşa edilmesi planlanıyor. Bu noktada Türkiye'den potansiyel yatırımcıların yeni şehri ziyaret ederek iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri gerekir.

Türkiye ve Endonezya arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlenmesi ve derinleşmesi amacıyla; İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesine yönelik adımlar atılmalıdır.

Türkiye ve Endonezya arasındaki iş birliği, her iki ülkenin de karşılıklı yararına olacaktır. İş dünyası, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları, bu potansiyeli değerlendirmek için çaba harcamalı ve iş birliği fırsatlarını en üst düzeye çıkarmalıdır."

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DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal: Endonezya Türk şirketleri için büyük fırsat
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