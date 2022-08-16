Dele Alli kimdir? Beşiktaş’la görüşen Dele Alli kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında Dele Alli ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu bilgilerle futbolcuya ilişkin detayları merak edenler ise Dele Alli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
Bamidele Jermaine Alli (d. 11 Nisan 1996) Premier League takımlarından Everton'da ve İngiltere millî futbol takımında orta saha pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur.
Milton Keynes'da doğup büyüdü. 11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girdi. Beş yıl sonra 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. İki buçuk yılda 88 resmi karşılaşmada görev alan Dele Alli, 24 gol atarak takımına katkıda bulundu. Şubat 2015'te 5 milyon £ karşılığında Tottenham Hotspur ile sezonun kalanını Dons takımında tamamlamak üzere anlaştı.
Tottenham Hotspur'daki ilk sezonunda İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu seçildi. Ocak 2016'da Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı. Aynı yılın Ekim ayında FourFourTwo tarafından Dünyanın En İyi U21 Yeteneği olarak gösterildi. Tottenham Hotspur ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.