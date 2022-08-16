Dele Alli kimdir? Beşiktaş’la görüşen Dele Alli kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?





Tottenham Hotspur'daki ilk sezonunda İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu seçildi. Ocak 2016'da Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı. Aynı yılın Ekim ayında FourFourTwo tarafından Dünyanın En İyi U21 Yeteneği olarak gösterildi. Tottenham Hotspur ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.