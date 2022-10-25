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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Deli numarası tutmadı

Kelebekler Vadisi’nde 2018’de kayalıklardan düşerek öldüğü sanılan 7 aylık hamile Semra Aysal’ı iterek öldürdüğü ortaya çıkan eşi Hakan Aysal’ın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi. Aysal yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Deli numarası tutmadı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düşerek öldü. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

YENİDEN YARGILANDI
Aysal, akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Hakan Aysal dün yeniden hâkim karşısına çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldi. Rapor mahkemeye gönderildi. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

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