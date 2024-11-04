Haberler Yaşam Haberleri DEM Parti'den Esenyurt'ta terör propagandası! "Hırsız kayyum Kürdistan'dan defol" sloganlarıyla yürüdüler
Giriş Tarihi: 4.11.2024 20:32 Son Güncelleme: 4.11.2024 20:33

DEM Parti'den Esenyurt'ta terör propagandası! "Hırsız kayyum Kürdistan'dan defol" sloganlarıyla yürüdüler

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanmış ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Bunun üzerine sokağa çıkan bir grup DEM Parti'li, terör yanlısı sloganlar atarak yürüş yaptı. "Hırsız kayyum Kürdistan'dan defol" sloganları atan grup yürüyüşüne devam etti.

DEM Parti’den Esenyurt’ta terör propagandası! Hırsız kayyum Kürdistan’dan defol sloganlarıyla yürüdüler

HP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Özer'in tutuklanma gerekçesinde, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, önceki gün gözaltına alınmıştı.

Özer, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlamasıyla tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) konuldu.

ESENYURT'TA TERÖR PROPAGANDASI
Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'ta yürüyüş düzenleyen bir grup DEM'li de terör örgütü sloganları attı. "Hırsız kayyum Kürdistan'dan defol" sloganları atan grup, "Esenyurt faşizme mezar olacak" sloganlarıyla yürüdü.

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DEM Parti'den Esenyurt'ta terör propagandası! "Hırsız kayyum Kürdistan'dan defol" sloganlarıyla yürüdüler
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