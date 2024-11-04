DEM Parti'den Esenyurt'ta terör propagandası! "Hırsız kayyum Kürdistan'dan defol" sloganlarıyla yürüdüler

HP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Özer'in tutuklanma gerekçesinde, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedildi.