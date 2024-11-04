DEM Parti'den Esenyurt'ta terör propagandası! "Hırsız kayyum Kürdistan'dan defol" sloganlarıyla yürüdüler

HP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Özer'in tutuklanma gerekçesinde, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, önceki gün gözaltına alınmıştı.
ESENYURT'TA PKK PROPAGANDASI!— Sabah (@sabah) November 4, 2024
Esenyurt'ta DEM Parti flamaları taşıyan PKK sempatizanları "Hırsız kayyum "Kürdistan'dan" defol" sloganları attı. pic.twitter.com/kK7hnRuStU
Özer, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlamasıyla tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) konuldu.