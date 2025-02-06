DEM Partili belediye tarafından işten çıkarılan işçiler için mahkemeden işe başlama kararı

Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, sendika tarafından yürütülen hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandığını söyledi.

Haksız yere işten çıkarılan ve kamuoyu vicdanını yaraladığı kadar, toplumsal çatışmayı, nefreti körükleyen hukuksuz işten çıkarmalar olduğunu aktaran Kalır, "Bir toplumda huzurun tesisi ancak adaleti tesis etmekle mümkün olabilir. Adaletin tecelli edebilmesi için Bulanık Belediye Başkanlığının girişimler sonuçsuz kalmıştır. Hizmet-İş Sendikamıza üyelikleri olan emekçilerin hakkını savunmak yine bizlere düşmüştür. Bir takım sendikalara üye oldukları dönemde hakları gasp edilmeye çalışılan arkadaşlarımızın haklarını Hizmet-İş olarak savunduk ve yine savunacağız. Bulanık Belediyesi'nden ekmeklerinden edilen bu emekçiler, işten çıkarıldıkları tarihe kadar çalıştıkları kuruma ve yaşadıkları topluma sorumluluk bilinciyle değer katan, mesai arkadaşlarının ve amirlerinin teveccühlerini kazanmış kıymetli kardeşlerimizdir" dedi.