Demir kapı dehşeti! 4 yaşındaki çocuk öldü

Şehitkamil ilçesinin kırsal Eskişarkaya mahallesinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yücel Ali Yıldırım'ın üzerine demir bahçe kapısı düştü. Küçük çocuk büyük bir gürültüyle düşen kapının altında ezilirken gürültüyü duyanlar Yücel Ali'yi kapının altından çıkarıp özel araçla şehre getirdi. Yolda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından karşılanan küçük çocuk ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yücel Ali, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.