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Giriş Tarihi: 24.5.2025 18:08 Son Güncelleme: 24.5.2025 19:46

Demir kapı dehşeti! 4 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te üzerine demir kapı düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Demir kapı dehşeti! 4 yaşındaki çocuk öldü

Şehitkamil ilçesinin kırsal Eskişarkaya mahallesinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yücel Ali Yıldırım'ın üzerine demir bahçe kapısı düştü. Küçük çocuk büyük bir gürültüyle düşen kapının altında ezilirken gürültüyü duyanlar Yücel Ali'yi kapının altından çıkarıp özel araçla şehre getirdi. Yolda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından karşılanan küçük çocuk ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yücel Ali, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Demir kapı dehşeti! 4 yaşındaki çocuk öldü
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